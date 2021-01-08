https://ria.ru/20210108/trump-1592285460.html

Трамп предал свою должность и сторонников, заявил экс-генпрокурор Барр

Трамп предал свою должность и сторонников, заявил экс-генпрокурор Барр

Экс-генпрокурор США Уильям Барр заявил, что президент Дональд Трамп предал свою должность и сторонников, сообщает NBC. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T01:06

2021-01-08T01:06

2021-01-08T01:06

захват капитолия в вашингтоне

уильям барр

вашингтон

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Экс-генпрокурор США Уильям Барр заявил, что президент Дональд Трамп предал свою должность и сторонников, сообщает NBC.Барр заявил, что поведение Трампа было "предательством его должности и сторонников", сообщает телеканал.Барр был одним из наиболее твердых сторонников Трампа, последовательно защищая его от многочисленных исков и расследований в конгрессе. Он ушел в отставку 23 декабря.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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сша

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уильям барр, вашингтон, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире