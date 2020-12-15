https://ria.ru/20201215/genprokuratura-1589239937.html
Барр покинет пост генпрокурора США 23 декабря
Барр покинет пост генпрокурора США 23 декабря
Генпрокурор США Уильям Барр покинет пост 23 декабря, об этом он сообщил в письме действующему президенту Дональду Трампу, которое тот опубликовал в своем... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T02:05
2020-12-15T02:05
2020-12-15T02:05
уильям барр
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дональд трамп
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр покинет пост 23 декабря, об этом он сообщил в письме действующему президенту Дональду Трампу, которое тот опубликовал в своем Twitter.Трамп сам объявил о состоявшейся в понедельник встрече с Барром и опубликовал адресованное ему письмо генпрокурора.Президент опубликовал информацию об увольнении генпрокурора вскоре после того, как по итогам прошедшего в понедельник голосования выборщиков победа была присуждена демократу Джо Байдену. Трамп не признает поражение прошедших президентских выборах и оспаривает победу Байдена в судах.Ранее Барр публично заявлял о том, что выборы прошли без нарушений. Ожидалось, что генпрокурор может вскоре покинуть свой пост.
https://ria.ru/20201215/vybory-1589239023.html
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уильям барр, вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире