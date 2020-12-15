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Барр покинет пост генпрокурора США 23 декабря
Барр покинет пост генпрокурора США 23 декабря
Генпрокурор США Уильям Барр покинет пост 23 декабря, об этом он сообщил в письме действующему президенту Дональду Трампу, которое тот опубликовал в своем... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T02:05
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уильям барр
вашингтон
дональд трамп
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр покинет пост 23 декабря, об этом он сообщил в письме действующему президенту Дональду Трампу, которое тот опубликовал в своем Twitter.Трамп сам объявил о состоявшейся в понедельник встрече с Барром и опубликовал адресованное ему письмо генпрокурора.Президент опубликовал информацию об увольнении генпрокурора вскоре после того, как по итогам прошедшего в понедельник голосования выборщиков победа была присуждена демократу Джо Байдену.&nbsp;Трамп не признает поражение прошедших президентских выборах и оспаривает победу Байдена в судах.Ранее Барр публично заявлял о том, что выборы прошли без нарушений. Ожидалось, что генпрокурор может вскоре покинуть свой пост.
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уильям барр, вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Барр покинет пост генпрокурора США 23 декабря

02:05 15.12.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterГенпрокурора США Уильям Барр
Генпрокурора США Уильям Барр - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр покинет пост 23 декабря, об этом он сообщил в письме действующему президенту Дональду Трампу, которое тот опубликовал в своем Twitter.
Трамп сам объявил о состоявшейся в понедельник встрече с Барром и опубликовал адресованное ему письмо генпрокурора.
"Как обсуждалось, на следующей неделе я завершу несколько остающихся дел, важных для этой администрации, и покину (пост) 23 декабря", - говорится в письме Барра. Послание, выполненное в хвалебных тонах по отношению к президенту, завершается рождественскими пожеланиями Трампу и его семье.
Президент опубликовал информацию об увольнении генпрокурора вскоре после того, как по итогам прошедшего в понедельник голосования выборщиков победа была присуждена демократу Джо Байдену. Трамп не признает поражение прошедших президентских выборах и оспаривает победу Байдена в судах.
Ранее Барр публично заявлял о том, что выборы прошли без нарушений. Ожидалось, что генпрокурор может вскоре покинуть свой пост.
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
01:29Выборы президента США — 2020
Байден получил необходимые голоса выборщиков для избрания президентом
 
Уильям БаррВашингтонДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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