https://ria.ru/20201215/genprokuratura-1589239937.html

Барр покинет пост генпрокурора США 23 декабря

Барр покинет пост генпрокурора США 23 декабря

Генпрокурор США Уильям Барр покинет пост 23 декабря, об этом он сообщил в письме действующему президенту Дональду Трампу, которое тот опубликовал в своем... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T02:05

2020-12-15T02:05

2020-12-15T02:05

уильям барр

вашингтон

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр покинет пост 23 декабря, об этом он сообщил в письме действующему президенту Дональду Трампу, которое тот опубликовал в своем Twitter.Трамп сам объявил о состоявшейся в понедельник встрече с Барром и опубликовал адресованное ему письмо генпрокурора.Президент опубликовал информацию об увольнении генпрокурора вскоре после того, как по итогам прошедшего в понедельник голосования выборщиков победа была присуждена демократу Джо Байдену. Трамп не признает поражение прошедших президентских выборах и оспаривает победу Байдена в судах.Ранее Барр публично заявлял о том, что выборы прошли без нарушений. Ожидалось, что генпрокурор может вскоре покинуть свой пост.

https://ria.ru/20201215/vybory-1589239023.html

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уильям барр, вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире