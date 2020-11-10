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Генпрокуратура США расследует возможные нарушения на выборах
Генпрокуратура США расследует возможные нарушения на выборах
Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование сообщений о возможных нарушениях на президентских... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:38
2020-11-10T03:38
2020-11-10T03:43
выборы президента сша — 2020
уильям барр
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование сообщений о возможных нарушениях на президентских выборах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документ министерства юстиции.Барр отметил, что расследования должны проводиться только в том случае, если существуют "ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях", а также если эти возможные нарушения могут повлиять на результаты голосования в каком-либо штате.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своей победе на президентских выборах. Ранее об этом же сообщили ведущие американские СМИ.Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что действующий глава государства готов признать поражение на выборах, но только если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уильям барр, дональд трамп, джо байден, сша, в мире