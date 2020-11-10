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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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Генпрокуратура США расследует возможные нарушения на выборах
Генпрокуратура США расследует возможные нарушения на выборах
Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование сообщений о возможных нарушениях на президентских... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:38
2020-11-10T03:43
выборы президента сша — 2020
уильям барр
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование сообщений о возможных нарушениях на президентских выборах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документ министерства юстиции.Барр отметил, что расследования должны проводиться только в том случае, если существуют "ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях", а также если эти возможные нарушения могут повлиять на результаты голосования в каком-либо штате.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своей победе на президентских выборах. Ранее об этом же сообщили ведущие американские СМИ.Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что действующий глава государства готов признать поражение на выборах, но только если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.
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уильям барр, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Генпрокуратура США расследует возможные нарушения на выборах

03:38 10.11.2020 (обновлено: 03:43 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина для подсчета голосов внутри Конгресс-центра в Филадельфии
Машина для подсчета голосов внутри Конгресс-центра в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование сообщений о возможных нарушениях на президентских выборах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документ министерства юстиции.
Барр отметил, что расследования должны проводиться только в том случае, если существуют "ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях", а также если эти возможные нарушения могут повлиять на результаты голосования в каком-либо штате.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своей победе на президентских выборах. Ранее об этом же сообщили ведущие американские СМИ.
Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что действующий глава государства готов признать поражение на выборах, но только если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.
 
Выборы президента США — 2020Уильям БаррДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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