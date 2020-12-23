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Выборы президента США — 2020
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Генпрокурор США Уильям Барр ушел в отставку
Генпрокурор США Уильям Барр ушел в отставку
Генеральный прокурор и глава минюста США Уильям Барр в среду официально покидает свой пост. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:10
2020-12-23T17:10
выборы президента сша — 2020
уильям барр
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Генеральный прокурор и глава минюста США Уильям Барр в среду официально покидает свой пост.О намерении Барра оставить должность сообщил в середине декабря президент Дональд Трамп, который отметил "хорошие отношения" с ним и похвалил его за работу. В опубликованном впоследствии письме Барра на имя президента с просьбой об увольнении он изъявлял желание уйти 23 декабря.Исполнять обязанности главы минюста будет его нынешний заместитель Джефф Розен.Барр занял должность 15 февраля 2019 года, он защищал Трампа при многочисленных расследованиях, касающихся президента.Именно Барр взял на себя ответственность истолковать выводы доклада спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, который отказался делать однозначный вывод о том, имело ли место со стороны Трампа препятствование правосудию. Барр поставил точку в этом, заявив, что этого не было.Его ведомство поддержало требования президента о поправках к статье 230 Закона о приличиях в сообщениях, направленные на борьбу с возможной цензурой в социальных сетях, и выступило со своими предложениями по изменениям.Барр также не поддержал выводы генерального инспектора минюста США Майкла Хоровица по ключевым вопросам в "российском расследовании". В частности, он не согласился с тем, что у ФБР было достаточно информации, чтобы обосновать начало своего расследования в отношении членов предвыборного штаба Трампа, что вылилось в слежку за ними.Барр также давал обещание перед президентскими выборами, что минюст не допустит попыток раскрутить уголовное преследование любого из кандидатов в президенты в выборный период, однако это касалось в равной степени и демократа Джо Байдена.Однако он не вошел в число тех, кто поддерживал идею массовых нарушений на выборах и требования республиканцев о пересмотре итогов. Он заявил, что его ведомство не обнаружило на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Байдена. По словам Барра, жалобы о возможных нарушениях проверяли федеральные прокуроры и сотрудники ФБР.
https://ria.ru/20201223/barr-1590335193.html
https://ria.ru/20190323/1552028936.html
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уильям барр, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Генпрокурор США Уильям Барр ушел в отставку

17:10 23.12.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyГенеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019
Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Генеральный прокурор и глава минюста США Уильям Барр в среду официально покидает свой пост.
О намерении Барра оставить должность сообщил в середине декабря президент Дональд Трамп, который отметил "хорошие отношения" с ним и похвалил его за работу. В опубликованном впоследствии письме Барра на имя президента с просьбой об увольнении он изъявлял желание уйти 23 декабря.
Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции в Министерстве юстиции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 04:04
Биография Уильяма Барра
Исполнять обязанности главы минюста будет его нынешний заместитель Джефф Розен.
Барр занял должность 15 февраля 2019 года, он защищал Трампа при многочисленных расследованиях, касающихся президента.
Именно Барр взял на себя ответственность истолковать выводы доклада спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, который отказался делать однозначный вывод о том, имело ли место со стороны Трампа препятствование правосудию. Барр поставил точку в этом, заявив, что этого не было.
Его ведомство поддержало требования президента о поправках к статье 230 Закона о приличиях в сообщениях, направленные на борьбу с возможной цензурой в социальных сетях, и выступило со своими предложениями по изменениям.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2019
23 марта 2019, 08:00
Кто на самом деле вмешивался в американские президентские выборы
Барр также не поддержал выводы генерального инспектора минюста США Майкла Хоровица по ключевым вопросам в "российском расследовании". В частности, он не согласился с тем, что у ФБР было достаточно информации, чтобы обосновать начало своего расследования в отношении членов предвыборного штаба Трампа, что вылилось в слежку за ними.
Барр также давал обещание перед президентскими выборами, что минюст не допустит попыток раскрутить уголовное преследование любого из кандидатов в президенты в выборный период, однако это касалось в равной степени и демократа Джо Байдена.
Однако он не вошел в число тех, кто поддерживал идею массовых нарушений на выборах и требования республиканцев о пересмотре итогов. Он заявил, что его ведомство не обнаружило на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Байдена. По словам Барра, жалобы о возможных нарушениях проверяли федеральные прокуроры и сотрудники ФБР.
 
Выборы президента США — 2020Уильям БаррДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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