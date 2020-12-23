https://ria.ru/20201223/otstavka-1590605876.html

Генпрокурор США Уильям Барр ушел в отставку

Генпрокурор США Уильям Барр ушел в отставку

Генеральный прокурор и глава минюста США Уильям Барр в среду официально покидает свой пост. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:10

2020-12-23T17:10

2020-12-23T17:10

выборы президента сша — 2020

уильям барр

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Генеральный прокурор и глава минюста США Уильям Барр в среду официально покидает свой пост.О намерении Барра оставить должность сообщил в середине декабря президент Дональд Трамп, который отметил "хорошие отношения" с ним и похвалил его за работу. В опубликованном впоследствии письме Барра на имя президента с просьбой об увольнении он изъявлял желание уйти 23 декабря.Исполнять обязанности главы минюста будет его нынешний заместитель Джефф Розен.Барр занял должность 15 февраля 2019 года, он защищал Трампа при многочисленных расследованиях, касающихся президента.Именно Барр взял на себя ответственность истолковать выводы доклада спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, который отказался делать однозначный вывод о том, имело ли место со стороны Трампа препятствование правосудию. Барр поставил точку в этом, заявив, что этого не было.Его ведомство поддержало требования президента о поправках к статье 230 Закона о приличиях в сообщениях, направленные на борьбу с возможной цензурой в социальных сетях, и выступило со своими предложениями по изменениям.Барр также не поддержал выводы генерального инспектора минюста США Майкла Хоровица по ключевым вопросам в "российском расследовании". В частности, он не согласился с тем, что у ФБР было достаточно информации, чтобы обосновать начало своего расследования в отношении членов предвыборного штаба Трампа, что вылилось в слежку за ними.Барр также давал обещание перед президентскими выборами, что минюст не допустит попыток раскрутить уголовное преследование любого из кандидатов в президенты в выборный период, однако это касалось в равной степени и демократа Джо Байдена.Однако он не вошел в число тех, кто поддерживал идею массовых нарушений на выборах и требования республиканцев о пересмотре итогов. Он заявил, что его ведомство не обнаружило на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Байдена. По словам Барра, жалобы о возможных нарушениях проверяли федеральные прокуроры и сотрудники ФБР.

https://ria.ru/20201223/barr-1590335193.html

https://ria.ru/20190323/1552028936.html

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уильям барр, дональд трамп, джо байден, сша, в мире