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Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания - РИА Новости, 01.07.2024
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания
Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США начнет расследование против некоторых высокопоставленных чиновников, заявил его бывший главный... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:33
2024-07-01T11:33
2024-07-01T12:35
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США начнет расследование против некоторых высокопоставленных чиновников, заявил его бывший главный советник Стив Бэннон, чьи слова приводит Politico."Это отнюдь не возмездие", — сказал он.Бэннон подчеркнул, что в возможном списке окажутся: бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший министр обороны Марк Эспер, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и бывший генеральный прокурор Уильям Барр. По его мнению, если эти люди не сделали ничего противоправного, им нечего бояться.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
https://ria.ru/20240630/nato-1956505791.html
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В мире, США, Атланта, Дональд Трамп, Стивен Бэннон, Эндрю Маккейб, ФБР, Politico
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания
Бэннон: Трамп начнет расследование против ряда чиновников в случае переизбрания