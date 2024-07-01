https://ria.ru/20240701/tramp-1956576472.html

Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания

Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания - РИА Новости, 01.07.2024

Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США начнет расследование против некоторых высокопоставленных чиновников, заявил его бывший главный... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:33

2024-07-01T11:33

2024-07-01T12:35

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атланта

дональд трамп

стивен бэннон

эндрю маккейб

фбр

politico

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США начнет расследование против некоторых высокопоставленных чиновников, заявил его бывший главный советник Стив Бэннон, чьи слова приводит Politico."Это отнюдь не возмездие", — сказал он.Бэннон подчеркнул, что в возможном списке окажутся: бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший министр обороны Марк Эспер, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и бывший генеральный прокурор Уильям Барр. По его мнению, если эти люди не сделали ничего противоправного, им нечего бояться.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

https://ria.ru/20240630/nato-1956505791.html

https://ria.ru/20240701/politico-1956538501.html

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в мире, сша, атланта, дональд трамп, стивен бэннон, эндрю маккейб, фбр, politico