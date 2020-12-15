https://ria.ru/20201215/genprokuror-1589239432.html

Трамп сообщил об отставке генпрокурора Барра

Трамп сообщил об отставке генпрокурора Барра

Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора - главы минюста США Уильяма Барра. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T01:50

2020-12-15T01:50

2020-12-15T01:51

ситуация в нагорном карабахе

уильям барр

вашингтон

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора - главы минюста США Уильяма Барра."Билл уйдет сразу перед Рождеством, чтобы провести праздники с семьей", - добавил Трамп. По его словам, и.о. генпрокурора будет Джефф Розен, который является первым заместителем генпрокурора.Барр защищал Трампа при многочисленных расследованиях в адрес президента. В последние недели СМИ писали о том, что Трамп хочет уволить Барра, который публично заявил, что на выборах президента не было нарушений, которые бы могли повлиять на их исход. Трамп не признает поражение на выборах президента США.

https://ria.ru/20201215/vybory-1589239023.html

вашингтон

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уильям барр, вашингтон, дональд трамп, сша, в мире