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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201215/genprokuror-1589239432.html
Трамп сообщил об отставке генпрокурора Барра
Трамп сообщил об отставке генпрокурора Барра
Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора - главы минюста США Уильяма Барра. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T01:50
2020-12-15T01:51
ситуация в нагорном карабахе
уильям барр
вашингтон
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора - главы минюста США Уильяма Барра."Билл уйдет сразу перед Рождеством, чтобы провести праздники с семьей", - добавил Трамп. По его словам, и.о. генпрокурора будет Джефф Розен, который является первым заместителем генпрокурора.Барр защищал Трампа при многочисленных расследованиях в адрес президента. В последние недели СМИ писали о том, что Трамп хочет уволить Барра, который публично заявил, что на выборах президента не было нарушений, которые бы могли повлиять на их исход. Трамп не признает поражение на выборах президента США.
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уильям барр, вашингтон, дональд трамп, сша, в мире

Трамп сообщил об отставке генпрокурора Барра

01:50 15.12.2020 (обновлено: 01:51 15.12.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyГенеральный прокурор США Уильям Барр
Генеральный прокурор США Уильям Барр - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора - главы минюста США Уильяма Барра.

"У меня только что была очень хорошая встреча с генпрокурором Биллом Барром в Белом доме. У нас были очень хорошие отношения, он проделал такую замечательную работу!" - написал Трамп в Twitter.

"Билл уйдет сразу перед Рождеством, чтобы провести праздники с семьей", - добавил Трамп. По его словам, и.о. генпрокурора будет Джефф Розен, который является первым заместителем генпрокурора.
Барр защищал Трампа при многочисленных расследованиях в адрес президента. В последние недели СМИ писали о том, что Трамп хочет уволить Барра, который публично заявил, что на выборах президента не было нарушений, которые бы могли повлиять на их исход. Трамп не признает поражение на выборах президента США.
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Ситуация в Нагорном КарабахеУильям БаррВашингтонДональд ТрампСШАВ мире
 
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