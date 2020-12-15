https://ria.ru/20201215/genprokuror-1589239432.html
Трамп сообщил об отставке генпрокурора Барра
Трамп сообщил об отставке генпрокурора Барра
Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора - главы минюста США Уильяма Барра. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T01:50
2020-12-15T01:50
2020-12-15T01:51
ситуация в нагорном карабахе
уильям барр
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора - главы минюста США Уильяма Барра."Билл уйдет сразу перед Рождеством, чтобы провести праздники с семьей", - добавил Трамп. По его словам, и.о. генпрокурора будет Джефф Розен, который является первым заместителем генпрокурора.Барр защищал Трампа при многочисленных расследованиях в адрес президента. В последние недели СМИ писали о том, что Трамп хочет уволить Барра, который публично заявил, что на выборах президента не было нарушений, которые бы могли повлиять на их исход. Трамп не признает поражение на выборах президента США.
https://ria.ru/20201215/vybory-1589239023.html
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уильям барр, вашингтон, дональд трамп, сша, в мире