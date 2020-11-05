https://ria.ru/20201105/genprokuror-1583260478.html

Генпрокурора США не привлекали к работе по искам команды Трампа

Генпрокурора США не привлекали к работе по искам команды Трампа

Генпрокурора США Уильяма Барра пока не привлекали к работе по искам, которые подала команда Дональда Трампа в связи с подсчетом голосов на выборах, заявил на... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:14

2020-11-05T20:14

2020-11-05T20:14

выборы президента сша — 2020

уильям барр

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155282/21/1552822180_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2fb9d75aac7a8df5a1625a4a06e92d5.jpg

ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Генпрокурора США Уильяма Барра пока не привлекали к работе по искам, которые подала команда Дональда Трампа в связи с подсчетом голосов на выборах, заявил на пресс-конференции советник штаба Джо Байдена адвокат Боб Бауэр.Ранее Трамп заявил, что иски будут поданы во всех штатах, на победу в которых претендует Байден.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уильям барр, дональд трамп, джо байден, сша, в мире