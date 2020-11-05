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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/genprokuror-1583260478.html
Генпрокурора США не привлекали к работе по искам команды Трампа
Генпрокурора США не привлекали к работе по искам команды Трампа
Генпрокурора США Уильяма Барра пока не привлекали к работе по искам, которые подала команда Дональда Трампа в связи с подсчетом голосов на выборах, заявил на... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:14
2020-11-05T20:14
выборы президента сша — 2020
уильям барр
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Генпрокурора США Уильяма Барра пока не привлекали к работе по искам, которые подала команда Дональда Трампа в связи с подсчетом голосов на выборах, заявил на пресс-конференции советник штаба Джо Байдена адвокат Боб Бауэр.Ранее Трамп заявил, что иски будут поданы во всех штатах, на победу в которых претендует Байден.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
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уильям барр, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Генпрокурора США не привлекали к работе по искам команды Трампа

20:14 05.11.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyГенеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019
Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Генпрокурора США Уильяма Барра пока не привлекали к работе по искам, которые подала команда Дональда Трампа в связи с подсчетом голосов на выборах, заявил на пресс-конференции советник штаба Джо Байдена адвокат Боб Бауэр.
"Что касается генпрокурора, мы не видели каких-либо сигналов какой-либо необычной или беспокоящей деятельности (со стороны генпрокурора – ред.). Оснований для вовлечения минюста нет. За проведение этих выборов несут ответственность штаты. Как мы видим, они прекрасно способны проводить подсчет и обеспечивать порядок. Это вопрос штатов, а не минюста", - сказал Бауэр.
Ранее Трамп заявил, что иски будут поданы во всех штатах, на победу в которых претендует Байден.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
 
Выборы президента США — 2020Уильям БаррДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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