Генпрокурора США не привлекали к работе по искам команды Трампа
© AP Photo / Patrick SemanskyГенеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Генпрокурора США Уильяма Барра пока не привлекали к работе по искам, которые подала команда Дональда Трампа в связи с подсчетом голосов на выборах, заявил на пресс-конференции советник штаба Джо Байдена адвокат Боб Бауэр.
"Что касается генпрокурора, мы не видели каких-либо сигналов какой-либо необычной или беспокоящей деятельности (со стороны генпрокурора – ред.). Оснований для вовлечения минюста нет. За проведение этих выборов несут ответственность штаты. Как мы видим, они прекрасно способны проводить подсчет и обеспечивать порядок. Это вопрос штатов, а не минюста", - сказал Бауэр.
Ранее Трамп заявил, что иски будут поданы во всех штатах, на победу в которых претендует Байден.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.