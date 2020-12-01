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Генпрокурор США рассказал о ходе дела о "вмешательстве" России в выборы
Генпрокурор США рассказал о ходе дела о "вмешательстве" России в выборы
Генпрокурор США Уильям Барр рассказал, что расследование действий ФБР в рамках "российского дела" продолжится и при новой американской администрации. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T23:59
2020-12-01T23:59
уильям барр
фбр
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роберт мюллер
москва
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр рассказал, что расследование действий ФБР в рамках "российского дела" продолжится и при новой американской администрации.Барр, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, рассказал, что назначил прокурора Джона Дарэма специальным советником по этому делу на тех же основаниях, на которых ранее на должность был назначен Роберт Мюллер. Это произошло еще в октябре.По словам Барра, расследование сосредоточится на действиях агентов ФБР, которые работали над "российским делом". Он заявил, что полномочия были предоставлены, "чтобы дать Дарэму и его команде уверенность в том, что они смогут закончить работу, независимо от того, кто выиграет выборы".Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".
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уильям барр, фбр, дональд трамп, роберт мюллер, москва, сша, в мире

Генпрокурор США рассказал о ходе дела о "вмешательстве" России в выборы

23:59 01.12.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyГенеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019
Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр рассказал, что расследование действий ФБР в рамках "российского дела" продолжится и при новой американской администрации.
Барр, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, рассказал, что назначил прокурора Джона Дарэма специальным советником по этому делу на тех же основаниях, на которых ранее на должность был назначен Роберт Мюллер. Это произошло еще в октябре.
Мужчина с флагом США на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 19:36Сказано в эфире
"Заговоры, хакеры, вмешательство". Почему у РФ такой образ в прессе США
По словам Барра, расследование сосредоточится на действиях агентов ФБР, которые работали над "российским делом". Он заявил, что полномочия были предоставлены, "чтобы дать Дарэму и его команде уверенность в том, что они смогут закончить работу, независимо от того, кто выиграет выборы".
Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".
 
Уильям БаррФБРДональд ТрампРоберт МюллерМоскваСШАВ мире
 
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