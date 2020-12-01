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Минюст США не обнаружил масштабных фальсификаций на выборах

Минюст США не обнаружил масштабных фальсификаций на выборах

Минюст США не обнаружил на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена, заявил глава ведомства... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:41

2020-12-01T22:41

2020-12-01T23:57

выборы президента сша — 2020

уильям барр

фбр

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минюст США не обнаружил на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена, заявил глава ведомства Уильям Барр.По словам Барра, жалобы о возможных нарушениях проверяли федеральные прокуроры и сотрудники ФБР."К настоящему времени мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов", - сказал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс глава минюста, который в США также выполняет обязанности генерального прокурора.В ответ на это юристы Трампа Руди Джулиани и Дженна Эллис заявили, что никакого подобия расследования минюста не было. По их словам, у команды Трампа много доказательств фальсификаций. Адвокаты заявили, что у генпрокурора по всей видимости нет сведений "о существенных нарушениях и доказательствах систематического мошенничества".Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.

https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html

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уильям барр, фбр, дональд трамп, джо байден, сша, в мире