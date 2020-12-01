Минюст США не обнаружил масштабных фальсификаций на выборах
22:41 01.12.2020 (обновлено: 23:57 01.12.2020)
© Sputnik / Артур ГабдрахмановМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Салеме, столице штата Орегон
© Sputnik / Артур Габдрахманов
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минюст США не обнаружил на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена, заявил глава ведомства Уильям Барр.
По словам Барра, жалобы о возможных нарушениях проверяли федеральные прокуроры и сотрудники ФБР.
"К настоящему времени мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов", - сказал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс глава минюста, который в США также выполняет обязанности генерального прокурора.
В ответ на это юристы Трампа Руди Джулиани и Дженна Эллис заявили, что никакого подобия расследования минюста не было. По их словам, у команды Трампа много доказательств фальсификаций. Адвокаты заявили, что у генпрокурора по всей видимости нет сведений "о существенных нарушениях и доказательствах систематического мошенничества".
Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.
26 ноября, 08:00Кому грозит одиночество — Америке Байдена или Трампу?