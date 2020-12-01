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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201201/vybory-1587253538.html
Минюст США не обнаружил масштабных фальсификаций на выборах
Минюст США не обнаружил масштабных фальсификаций на выборах
Минюст США не обнаружил на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена, заявил глава ведомства... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:41
2020-12-01T23:57
выборы президента сша — 2020
уильям барр
фбр
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минюст США не обнаружил на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена, заявил глава ведомства Уильям Барр.По словам Барра, жалобы о возможных нарушениях проверяли федеральные прокуроры и сотрудники ФБР."К настоящему времени мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов", - сказал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс глава минюста, который в США также выполняет обязанности генерального прокурора.В ответ на это юристы Трампа Руди Джулиани и Дженна Эллис заявили, что никакого подобия расследования минюста не было. По их словам, у команды Трампа много доказательств фальсификаций. Адвокаты заявили, что у генпрокурора по всей видимости нет сведений "о существенных нарушениях и доказательствах систематического мошенничества".Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.
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уильям барр, фбр, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Минюст США не обнаружил масштабных фальсификаций на выборах

22:41 01.12.2020 (обновлено: 23:57 01.12.2020)
 
© Sputnik / Артур ГабдрахмановМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Салеме, столице штата Орегон
Митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Салеме, столице штата Орегон - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минюст США не обнаружил на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена, заявил глава ведомства Уильям Барр.
По словам Барра, жалобы о возможных нарушениях проверяли федеральные прокуроры и сотрудники ФБР.
"К настоящему времени мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов", - сказал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс глава минюста, который в США также выполняет обязанности генерального прокурора.
В ответ на это юристы Трампа Руди Джулиани и Дженна Эллис заявили, что никакого подобия расследования минюста не было. По их словам, у команды Трампа много доказательств фальсификаций. Адвокаты заявили, что у генпрокурора по всей видимости нет сведений "о существенных нарушениях и доказательствах систематического мошенничества".
Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.
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