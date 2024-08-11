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WSJ узнала о попытках США заставить Мадуро отказаться от власти - РИА Новости, 11.08.2024
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14:55 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/maduro-1965513261.html
WSJ узнала о попытках США заставить Мадуро отказаться от власти
WSJ узнала о попытках США заставить Мадуро отказаться от власти - РИА Новости, 11.08.2024
WSJ узнала о попытках США заставить Мадуро отказаться от власти
США предлагают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "амнистию" по обвинениям, выдвинутым американским Минюстом в 2020 году, в обмен на отказ от власти на фоне... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:55
2024-08-11T14:55
в мире
сша
венесуэла
доха
николас мадуро
уильям барр
дональд трамп
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США предлагают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "амнистию" по обвинениям, выдвинутым американским Минюстом в 2020 году, в обмен на отказ от власти на фоне результатов выборов в латиноамериканской стране, на которых, по официальным данным, победил Мадуро, с чем не согласна оппозиция, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами. В марте 2020 года Минюст США объявил о выдвижении в адрес Мадуро и еще 14 действующих венесуэльских чиновников обвинений в якобы "наркотерроризме, коррупции, наркотрафике". На тот момент глава ведомства Уильям Барр заявлял, что США будут рассматривать все варианты действий для задержания Мадуро и других лиц. "США предпринимают долгосрочные попытки заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти в обмен на амнистию... Как сообщили три источника, знакомые с обсуждениями в администрации (президента США Джо - ред.) Байдена, США вели переговоры о помиловании для Мадуро и его главных помощников, против которых предъявлены обвинения Минюста (США). Один из трех источников заявил, что США "выложили все карты на стол", чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его срока в январе", - пишет газета. Еще один источник заявил изданию, что США будут готовы предоставить гарантии не преследовать этих людей с целью экстрадиции. Как отметили источники газеты, США якобы предложили Мадуро амнистию на переговорах в Дохе в 2023 году, однако венесуэльский лидер отказался обсуждать условия, по которым ему бы пришлось покинуть пост. Источник, близкий к венесуэльским властям, заявил газете, что позиция Мадуро на данный момент не изменилась. Кроме того, газета указывает, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на ближайших выборах главы государства могут сорваться переговоры, если он возобновит свою агрессивную политику в отношении Мадуро. Согласно газете, переговоры пока проводились между спикером Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригесом и чиновником Совета нацбезопасности США Дэниел Эриксон в виртуальном формате. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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в мире, сша, венесуэла, доха, николас мадуро, уильям барр, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Венесуэла, Доха, Николас Мадуро, Уильям Барр, Дональд Трамп, Евросоюз
WSJ узнала о попытках США заставить Мадуро отказаться от власти

WSJ: США предложили главе Венесуэлы Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США предлагают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "амнистию" по обвинениям, выдвинутым американским Минюстом в 2020 году, в обмен на отказ от власти на фоне результатов выборов в латиноамериканской стране, на которых, по официальным данным, победил Мадуро, с чем не согласна оппозиция, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.
В марте 2020 года Минюст США объявил о выдвижении в адрес Мадуро и еще 14 действующих венесуэльских чиновников обвинений в якобы "наркотерроризме, коррупции, наркотрафике". На тот момент глава ведомства Уильям Барр заявлял, что США будут рассматривать все варианты действий для задержания Мадуро и других лиц.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост
3 августа, 00:27
"США предпринимают долгосрочные попытки заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти в обмен на амнистию... Как сообщили три источника, знакомые с обсуждениями в администрации (президента США Джо - ред.) Байдена, США вели переговоры о помиловании для Мадуро и его главных помощников, против которых предъявлены обвинения Минюста (США). Один из трех источников заявил, что США "выложили все карты на стол", чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его срока в январе", - пишет газета.
Еще один источник заявил изданию, что США будут готовы предоставить гарантии не преследовать этих людей с целью экстрадиции.
Как отметили источники газеты, США якобы предложили Мадуро амнистию на переговорах в Дохе в 2023 году, однако венесуэльский лидер отказался обсуждать условия, по которым ему бы пришлось покинуть пост. Источник, близкий к венесуэльским властям, заявил газете, что позиция Мадуро на данный момент не изменилась.
Кроме того, газета указывает, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на ближайших выборах главы государства могут сорваться переговоры, если он возобновит свою агрессивную политику в отношении Мадуро.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Согласно газете, переговоры пока проводились между спикером Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригесом и чиновником Совета нацбезопасности США Дэниел Эриксон в виртуальном формате.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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