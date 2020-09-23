https://ria.ru/20200923/ig-1577633041.html

Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ* из "Битлз"

Власти Великобритании передали США доказательства по делу двух боевиков ИГ* Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, которые входили в четверку палачей, известных как РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T04:52

2020-09-23T04:52

2020-09-23T09:37

великобритания

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> передали <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> доказательства по делу двух боевиков ИГ* Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, которые входили в четверку палачей, известных как "Битлз". Об этом сообщила глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.В 2019 году Washington Post писала со ссылкой на источники, что американские военные переправили британцев Коти и Эльшейха из <u><a href="http://ria.ru/location_Syria/">Сирии</a></u> в <u><a href="http://ria.ru/location_Iraq/">Ирак</a></u>. Их обвиняют в причастности к казням американских и других заложников из западных стран, которые снимались на видео. До этого террористов содержали в маленьких тюрьмах на северо-востоке Сирии, которыми управляли сирийские курды.Ранее Верховный суд Великобритании отменил введенный в марте запрет на передачу материалов по делу Коти и Эльшейха и постановил, что Соединенное Королевство может передать американским властям необходимые сведения. Этому предшествовало письмо, которое генпрокурор США <a href="http://ria.ru/person_uilyam-barr/" target="_blank" data-auto="true">Уильям Барр</a> направил главе <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennikh_del_Velikobritanii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Великобритании</a>. В нем говорилось, что Вашингтон не намерен добиваться казни Коти и Эльшейха, если процесс над ними состоится в Соединенных Штатах.Группа из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение, стала известна в связи с казнями пленников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру. Главаря "Битлз" <a href="http://ria.ru/person_Mokhammed_EHmvazi/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммеда Эмвази</a> по прозвищу Джихади Джон ликвидировали в Сирии в ноябре 2015 года. Еще одного из палачей Эйн Лесли Дэвиса задержали и осудили в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> по обвинениям в терроризме. <em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200920/glavar-1577504671.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/terrorizm-1576564499.html

Damir Aliev курды как раз таки и воевали с ИГИЛ, и внесли большой вклад в его разгром. а вот поддерживали и спонсировали ИГИЛ наоборот США, Британия, Израиль и Катар. теперь заметают следы, убирают своих же марионеток, позорники 12

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великобритания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, сша, в мире