Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ* из "Битлз"
04:52 23.09.2020 (обновлено: 09:37 23.09.2020)
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© AP Photo / Hussein MallaБоевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Александа Коти и аш-Шафи Эльшейх
© AP Photo / Hussein Malla
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Власти Великобритании передали США доказательства по делу двух боевиков ИГ* Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, которые входили в четверку палачей, известных как "Битлз". Об этом сообщила глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.
"Рада сообщить, что новые доказательства для поддержки судебного преследования в отношении Коти и Эльшейха были наконец переданы США. Я искренне надеюсь, что теперь восторжествует справедливость для жертв и их семей", — говорится в сообщении Пател в Twitter.
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В 2019 году Washington Post писала со ссылкой на источники, что американские военные переправили британцев Коти и Эльшейха из Сирии в Ирак. Их обвиняют в причастности к казням американских и других заложников из западных стран, которые снимались на видео. До этого террористов содержали в маленьких тюрьмах на северо-востоке Сирии, которыми управляли сирийские курды.
Ранее Верховный суд Великобритании отменил введенный в марте запрет на передачу материалов по делу Коти и Эльшейха и постановил, что Соединенное Королевство может передать американским властям необходимые сведения. Этому предшествовало письмо, которое генпрокурор США Уильям Барр направил главе МВД Великобритании. В нем говорилось, что Вашингтон не намерен добиваться казни Коти и Эльшейха, если процесс над ними состоится в Соединенных Штатах.
Группа из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение, стала известна в связи с казнями пленников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру. Главаря "Битлз" Мохаммеда Эмвази по прозвищу Джихади Джон ликвидировали в Сирии в ноябре 2015 года. Еще одного из палачей Эйн Лесли Дэвиса задержали и осудили в Турции по обвинениям в терроризме.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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