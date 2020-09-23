Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/ig-1577633041.html
Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ* из "Битлз"
Власти Великобритании передали США доказательства по делу двух боевиков ИГ* Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, которые входили в четверку палачей, известных как РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T04:52
2020-09-23T09:37
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577635328_0:0:3041:1712_1400x0_80_0_0_74dfc5aa6b47f5eeef54db26ea487e0d.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> передали <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> доказательства по делу двух боевиков ИГ* Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, которые входили в четверку палачей, известных как "Битлз". Об этом сообщила глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.В 2019 году Washington Post писала со ссылкой на источники, что американские военные переправили британцев Коти и Эльшейха из <u><a href="http://ria.ru/location_Syria/">Сирии</a></u> в <u><a href="http://ria.ru/location_Iraq/">Ирак</a></u>. Их обвиняют в причастности к казням американских и других заложников из западных стран, которые снимались на видео. До этого террористов содержали в маленьких тюрьмах на северо-востоке Сирии, которыми управляли сирийские курды.Ранее Верховный суд Великобритании отменил введенный в марте запрет на передачу материалов по делу Коти и Эльшейха и постановил, что Соединенное Королевство может передать американским властям необходимые сведения. Этому предшествовало письмо, которое генпрокурор США <a href="http://ria.ru/person_uilyam-barr/" target="_blank" data-auto="true">Уильям Барр</a> направил главе <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennikh_del_Velikobritanii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Великобритании</a>. В нем говорилось, что Вашингтон не намерен добиваться казни Коти и Эльшейха, если процесс над ними состоится в Соединенных Штатах.Группа из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение, стала известна в связи с казнями пленников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру. Главаря "Битлз" <a href="http://ria.ru/person_Mokhammed_EHmvazi/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммеда Эмвази</a> по прозвищу Джихади Джон ликвидировали в Сирии в ноябре 2015 года. Еще одного из палачей Эйн Лесли Дэвиса задержали и осудили в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> по обвинениям в терроризме. <em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200920/glavar-1577504671.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/terrorizm-1576564499.html
курды как раз таки и воевали с ИГИЛ, и внесли большой вклад в его разгром. а вот поддерживали и спонсировали ИГИЛ наоборот США, Британия, Израиль и Катар. теперь заметают следы, убирают своих же марионеток, позорники
12
1
великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577635328_312:0:3041:2047_1400x0_80_0_0_089afa168873c5bb6d8377c3a31a4180.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, сша, в мире

Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ* из "Битлз"

04:52 23.09.2020 (обновлено: 09:37 23.09.2020)
4290
© AP Photo / Hussein MallaБоевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Александа Коти и аш-Шафи Эльшейх
Боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Александа Коти и аш-Шафи Эльшейх - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Hussein Malla
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Власти Великобритании передали США доказательства по делу двух боевиков ИГ* Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, которые входили в четверку палачей, известных как "Битлз". Об этом сообщила глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.

"Рада сообщить, что новые доказательства для поддержки судебного преследования в отношении Коти и Эльшейха были наконец переданы США. Я искренне надеюсь, что теперь восторжествует справедливость для жертв и их семей", — говорится в сообщении Пател в Twitter.

Военнослужащие иракской армии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 11:36
Иракские силовики задержали главаря ИГ*
В 2019 году Washington Post писала со ссылкой на источники, что американские военные переправили британцев Коти и Эльшейха из Сирии в Ирак. Их обвиняют в причастности к казням американских и других заложников из западных стран, которые снимались на видео. До этого террористов содержали в маленьких тюрьмах на северо-востоке Сирии, которыми управляли сирийские курды.
Ранее Верховный суд Великобритании отменил введенный в марте запрет на передачу материалов по делу Коти и Эльшейха и постановил, что Соединенное Королевство может передать американским властям необходимые сведения. Этому предшествовало письмо, которое генпрокурор США Уильям Барр направил главе МВД Великобритании. В нем говорилось, что Вашингтон не намерен добиваться казни Коти и Эльшейха, если процесс над ними состоится в Соединенных Штатах.
Группа из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение, стала известна в связи с казнями пленников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру. Главаря "Битлз" Мохаммеда Эмвази по прозвищу Джихади Джон ликвидировали в Сирии в ноябре 2015 года. Еще одного из палачей Эйн Лесли Дэвиса задержали и осудили в Турции по обвинениям в терроризме.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:20
В Турции задержали одного из главарей ИГ*
57103006
Обсудить1
ВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
курды как раз таки и воевали с ИГИЛ, и внесли большой вклад в его разгром. а вот поддерживали и спонсировали ИГИЛ наоборот США, Британия, Израиль и Катар. теперь заметают следы, убирают своих же марионеток, позорники
23 сентября, 05:11
Damir AlievDamir Aliev
800022
Рекомендуем
Виды Санкт-Петербурга. Архив
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Иностранные страховщики судов не будут работать с "Северным потоком — 2"
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве
Алексей Навальный
Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
Гроза в Коктебеле
В Швейцарии 14 подростков пострадали из-за удара молнии в футбольное поле
Митинг Раду на карантин у здания Верховной рады Украины в Киеве
Украине предрекли коллапс из-за коронавируса
Ученые в лаборатории
В России открыли революционный природный антибиотик
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
Девушка отправляет голосовое сообщение
Раскрыта основная опасность голосовых помощников
Сибирские археологи нашли в Хакасии нетронутый могильник скифского времени
Археологи обнаружили в Хакасии нетронутый могильник скифского времени
Торговля арбузами на рынке в Севастополе
Найдено неожиданное применение арбуза
Трансляция обращения президента США Дональда Трампа к Генассамблее ООН
США готовы разрушить ООН, Россия намерена ее спасти
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
"Несмотря на ссоры и недоверие". Что Путин предложил на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп
Обвиняемая в отправке рицина Трампу заявила о своей невиновности
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
10:47Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
10:46Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
10:38Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе
10:37В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса
10:37В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
10:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:33В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
10:30МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
10:24Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
10:24Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:10В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
10:08Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
10:03Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
09:58Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
09:58Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:54Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
09:53Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
09:49Назван необычный симптом рака
Лента новостейМолния