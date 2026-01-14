Администрация оценила право Трампа санкционировать операцию в Каракасе

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа утверждает в новом засекреченном экспертно-правовом заключении, что американский лидер не был ограничен американским или международным законодательством при одобрении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил канал Администрация президента США Дональда Трампа утверждает в новом засекреченном экспертно-правовом заключении, что американский лидер не был ограничен американским или международным законодательством при одобрении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил канал CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, в документе за авторством офиса юридических консультаций минюста США утверждается, что при проведении правоохранительных операций за пределами страны президент США не связан нормами международного права.

Как утверждает CNN, правовое заключение опирается на аналогичный документ от 1989 года за авторством Уильяма Барра , который позднее занимал должность генерального прокурора во время первого президентского срока Трампа . В том меморандуме утверждалось, что президент обладает конституционными полномочиями отдавать распоряжения ФБР о задержании лиц на территории иностранных государств, даже если такие действия нарушают международное право.

По словам источников, новое заключение принимает этот тезис как должное и указывает, что единственным вопросом является то, был ли Трамп ограничен какими-либо нормами американского права, когда он отдал приказ о проведении операции против Мадуро без разрешения конгресса США.

В документе делается вывод, что Трамп не был ограничен американскими законами, поскольку в соответствии со второй статьей конституции США, он, как главнокомандующий, обладает полномочиями по развертыванию войск и задействованию сил для проведения операций.

В документе также утверждается, что масштаб и длительность операции против Мадуро не достигали уровня войны в соответствии с положениями конституции, и, как следствие, для операции не требовалось предварительное одобрение конгресса.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле , президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.