https://ria.ru/20240730/ssha-1962828081.html

"Это переворот": в США забили тревогу из-за решения Байдена

"Это переворот": в США забили тревогу из-за решения Байдена - РИА Новости, 30.07.2024

"Это переворот": в США забили тревогу из-за решения Байдена

Предложенная президентом США Джо Байденом реформа Верховного суда превратит его в еще один партийный орган и разрушит принцип независимости судебной власти,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T04:45

2024-07-30T04:45

2024-07-30T04:45

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Предложенная президентом США Джо Байденом реформа Верховного суда превратит его в еще один партийный орган и разрушит принцип независимости судебной власти, заявили бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрист Келли Шеклфорд в статье для Fox News. "Последнее, что нам сейчас нужно в этой стране, это переворот в Верховном суде, который угрожал бы нашему демократическому строю", — говорится в статье.Авторы выразили опасение, что предложенная судебная реформа — ни что иное, как попытка подорвать легитимность Верховного суда. Байдена и его сопартийцев не устраивают судьи, верные конституции и традиционной интерпретации ее положений."Если этот переворот удастся, верховенству закона придет конец, поскольку судебная система станет не более чем политическим инструментом того, кто находится у власти", — отметили юристы.Президент США Джо Байден ранее предложил реформировать Верховный суд США и лишить президентов неприкосновенности. Он выступил за ротацию в высшей инстанции, выдвинув идею о том, чтобы президенты раз в два года заменяли одного из девяти судей, а их срок ограничивался 18 годами (на данный момент они назначаются пожизненно); предложил единый этический кодекс для Верховного суда; поправку к конституции о том, что у бывших президентов нет иммунитета от уголовного преследования "за преступления, совершенные во время пребывания на должности".

https://ria.ru/20240730/bayden-1962820164.html

https://ria.ru/20240729/sud-1962805271.html

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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, джо байден, уильям барр