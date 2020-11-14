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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201114/vybory-1584580822.html
Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США
Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США
Федеральные прокуроры указали главе министерства юстиции США Уильяму Барру на отсутствие доказательств существенных нарушений в ходе выборов президента и... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T05:03
2020-11-14T05:03
выборы президента сша — 2020
уильям барр
дональд трамп
министерство юстиции сша
джо байден
сша
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Федеральные прокуроры указали главе министерства юстиции США Уильяму Барру на отсутствие доказательств существенных нарушений в ходе выборов президента и призвали отменить распоряжение о проведении расследований в связи с соответствующими сообщениями, сообщает газета New York Times со ссылкой на их письменное обращение.Ранее в понедельник генпрокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование утверждений о возможных нарушениях на президентских выборах. Расследования, по указанию генпрокурора, должны проводиться, если существуют "ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях", а также если эти возможные нарушения могут повлиять на результаты голосования в каком-либо штате.Как сообщает газета, в пятницу 16 федеральных прокуроров сообщили Барру, что они не нашли доказательств "обоснованных обвинений в нарушениях при голосовании и подсчете голосов". Они также призвали его отменить распоряжение, указав, что оно подталкивает ведомство к партийной политике и что оно не было необходимым, так как никто не выявлял каких-либо обоснованных подозрений в массовом мошенничестве на выборах.Ранее сообщалось, что глава отдела по расследованию нарушений на выборах министерства юстиции США Ричард Пилджер уволился в понедельник после постановления генпрокурора Уильяма Барра провести расследование утверждений о возможных нарушениях.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает демократ Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение пока не признал.
https://ria.ru/20201113/vybory-1584559896.html
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уильям барр, дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, сша, в мире

Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США

05:03 14.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина для подсчета голосов внутри Конгресс-центра в Филадельфии
Машина для подсчета голосов внутри Конгресс-центра в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Федеральные прокуроры указали главе министерства юстиции США Уильяму Барру на отсутствие доказательств существенных нарушений в ходе выборов президента и призвали отменить распоряжение о проведении расследований в связи с соответствующими сообщениями, сообщает газета New York Times со ссылкой на их письменное обращение.
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Ранее в понедельник генпрокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование утверждений о возможных нарушениях на президентских выборах. Расследования, по указанию генпрокурора, должны проводиться, если существуют "ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях", а также если эти возможные нарушения могут повлиять на результаты голосования в каком-либо штате.
Как сообщает газета, в пятницу 16 федеральных прокуроров сообщили Барру, что они не нашли доказательств "обоснованных обвинений в нарушениях при голосовании и подсчете голосов". Они также призвали его отменить распоряжение, указав, что оно подталкивает ведомство к партийной политике и что оно не было необходимым, так как никто не выявлял каких-либо обоснованных подозрений в массовом мошенничестве на выборах.
"Оно (распоряжение - ред.) было разработано и объявлено без консультаций с непартийными специалистами в этой области и в ведомстве", - отметили федеральные прокуроры.
Ранее сообщалось, что глава отдела по расследованию нарушений на выборах министерства юстиции США Ричард Пилджер уволился в понедельник после постановления генпрокурора Уильяма Барра провести расследование утверждений о возможных нарушениях.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает демократ Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение пока не признал.
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