https://ria.ru/20201114/vybory-1584580822.html

Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США

Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США

Федеральные прокуроры указали главе министерства юстиции США Уильяму Барру на отсутствие доказательств существенных нарушений в ходе выборов президента и... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T05:03

2020-11-14T05:03

2020-11-14T05:03

выборы президента сша — 2020

уильям барр

дональд трамп

министерство юстиции сша

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Федеральные прокуроры указали главе министерства юстиции США Уильяму Барру на отсутствие доказательств существенных нарушений в ходе выборов президента и призвали отменить распоряжение о проведении расследований в связи с соответствующими сообщениями, сообщает газета New York Times со ссылкой на их письменное обращение.Ранее в понедельник генпрокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование утверждений о возможных нарушениях на президентских выборах. Расследования, по указанию генпрокурора, должны проводиться, если существуют "ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях", а также если эти возможные нарушения могут повлиять на результаты голосования в каком-либо штате.Как сообщает газета, в пятницу 16 федеральных прокуроров сообщили Барру, что они не нашли доказательств "обоснованных обвинений в нарушениях при голосовании и подсчете голосов". Они также призвали его отменить распоряжение, указав, что оно подталкивает ведомство к партийной политике и что оно не было необходимым, так как никто не выявлял каких-либо обоснованных подозрений в массовом мошенничестве на выборах.Ранее сообщалось, что глава отдела по расследованию нарушений на выборах министерства юстиции США Ричард Пилджер уволился в понедельник после постановления генпрокурора Уильяма Барра провести расследование утверждений о возможных нарушениях.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает демократ Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение пока не признал.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584559896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уильям барр, дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, сша, в мире