https://ria.ru/20201221/kiberataki-1590286097.html

Генпрокурор США заявил, что за недавними кибератаками стоит Россия

Генпрокурор США заявил, что за недавними кибератаками стоит Россия

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что за недавними кибератаками на американские ведомства и фирмы стоит Россия. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T19:36

2020-12-21T19:36

2020-12-21T19:36

уильям барр

майк помпео

дональд трамп

дмитрий песков

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что за недавними кибератаками на американские ведомства и фирмы стоит Россия."По информации, которая есть у меня, я согласен с оценкой госсекретаря (Майка) Помпео, что очевидно, что это были русские, но я не буду обсуждать это сверх того", - сказал он в понедельник журналистам.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.

https://ria.ru/20201220/khakery-1590122898.html

китай

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уильям барр, майк помпео, дональд трамп, дмитрий песков, китай, сша, в мире