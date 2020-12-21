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Генпрокурор США заявил, что за недавними кибератаками стоит Россия
Генпрокурор США заявил, что за недавними кибератаками стоит Россия
Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что за недавними кибератаками на американские ведомства и фирмы стоит Россия. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:36
2020-12-21T19:36
уильям барр
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китай
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что за недавними кибератаками на американские ведомства и фирмы стоит Россия."По информации, которая есть у меня, я согласен с оценкой госсекретаря (Майка) Помпео, что очевидно, что это были русские, но я не буду обсуждать это сверх того", - сказал он в понедельник журналистам.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.
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уильям барр, майк помпео, дональд трамп, дмитрий песков, китай, сша, в мире

Генпрокурор США заявил, что за недавними кибератаками стоит Россия

19:36 21.12.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyГенеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019
Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что за недавними кибератаками на американские ведомства и фирмы стоит Россия.
"По информации, которая есть у меня, я согласен с оценкой госсекретаря (Майка) Помпео, что очевидно, что это были русские, но я не буду обсуждать это сверх того", - сказал он в понедельник журналистам.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.
Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.
Американский политик Митт Ромни. 2016 год - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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Уильям БаррМайк ПомпеоДональд ТрампДмитрий ПесковКитайСШАВ мире
 
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