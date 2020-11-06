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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/nevada-1583463034.html
WSJ: штаб Трампа пожаловался генпрокурору США на нарушения в Неваде
WSJ: штаб Трампа пожаловался генпрокурору США на нарушения в Неваде
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа и представители Республиканской партии в американском штате Невада направили генеральному... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:29
2020-11-06T21:29
выборы президента сша — 2020
уильям барр
дональд трамп
джо байден
сша
невада
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа и представители Республиканской партии в американском штате Невада направили генеральному прокурору Уильяму Барру жалобу о нарушениях в ходе выборов в штате, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя минюста.По данным издания, в жалобе утверждается, что в Неваде незаконно по почте проголосовали 3026 человек, которые ранее покинули штат.Минюст получил жалобу, подтвердил изданию представитель ведомства. Тем не менее, пишет Wall Street Journal, сотрудники министерства юстиции не могут начать расследование случаев нарушений, связанных с выборами, пока подсчет голосов не будет завершен. В противном случае, может создаться впечатление, что минюст пытается повлиять на их результатРанее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от президента Дональда Трампа в штате Невада. Сейчас обработан 91% бюллетеней, у Байдена 49,8%, у Трампа – 48,1%. Их разделяет чуть более 22 тысяч голосов избирателей. Победа в этом штате дает шесть голосов выборщиков.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
сша
невада
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уильям барр, дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире

WSJ: штаб Трампа пожаловался генпрокурору США на нарушения в Неваде

21:29 06.11.2020
 
© REUTERS / Kevin Lamarque Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в Лас-Вегасе, Невада
Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в Лас-Вегасе, Невада - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque 
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа и представители Республиканской партии в американском штате Невада направили генеральному прокурору Уильяму Барру жалобу о нарушениях в ходе выборов в штате, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя минюста.
По данным издания, в жалобе утверждается, что в Неваде незаконно по почте проголосовали 3026 человек, которые ранее покинули штат.
Минюст получил жалобу, подтвердил изданию представитель ведомства. Тем не менее, пишет Wall Street Journal, сотрудники министерства юстиции не могут начать расследование случаев нарушений, связанных с выборами, пока подсчет голосов не будет завершен. В противном случае, может создаться впечатление, что минюст пытается повлиять на их результат
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от президента Дональда Трампа в штате Невада. Сейчас обработан 91% бюллетеней, у Байдена 49,8%, у Трампа – 48,1%. Их разделяет чуть более 22 тысяч голосов избирателей. Победа в этом штате дает шесть голосов выборщиков.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
 
Выборы президента США — 2020Уильям БаррДональд ТрампДжо БайденСШАНевадаВ мире
 
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