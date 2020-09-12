https://ria.ru/20200912/vmeshatelstvo-1577106565.html

Украинский "агент Кремля", хакеры или китайцы. Кто опаснее для США

Россия хочет посеять раздор и хаос в США и других демократиях, считают в американском Совете по национальной безопасности. Там объявили о санкциях против трех... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:02

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"вмешательство" рф в выборы в сша

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Софья Мельничук.</strong> Россия хочет посеять раздор и хаос в США и других демократиях, считают в американском Совете по национальной безопасности. Там объявили о санкциях против трех "троллей" и "российского агента" — депутата Верховной рады Андрея Деркача. Чем ближе голосование, тем чаще заводят разговор об иностранном вмешательстве — России, Китая, Ирана. Однако главная угроза на этот раз исходит изнутри. В том, как американцы мешают голосовать сами себе, разбиралось РИА Новости.Российский ударВсе трое хакеров, по данным Вашингтона, живут в Санкт-Петербурге и работают на связанное с бизнесменом Евгением Пригожиным "Агентство интернет-исследований", которое называют "фабрикой троллей".Деркач давно сотрудничает с российскими спецслужбами и на этот раз участвует в кампании по очернению демократического кандидата Джо Байдена, полагают в Совете по нацбезопасности. В мае он опубликовал телефонные переговоры четырехлетней давности, в которых бывший украинский лидер Петр Порошенко согласовывает внутреннюю политику с Байденом и Джоном Керри — тогда вице-президентом и госсекретарем. И это якобы не единственные "агенты Кремля" в предвыборной гонке.Как утверждают в Microsoft, российские хакеры пытались взломать аккаунты более двухсот пользователей и организаций, многие из которых "напрямую или косвенно связаны с предстоящими президентскими выборами в США". Якобы те же группировки атаковали демократов в 2016-м. Речь о Fancy Bear, в Microsoft ее называют Strontium. И хакеры становятся все опаснее.Четыре года назад они занималась фишингом — обманным путем заставляли пользователей раскрыть пароль и другие конфиденциальные данные. Теперь наблюдаются "атаки грубой силой" и "атаки паролем". Злоумышленники вводят наиболее популярные фразы в идентификатор с расчетом, что какая-то из них подойдет, или используют один пароль в нескольких идентификаторах, пояснили в Microsoft.Цель вмешательства, как и прежде, — избрание Дональда Трампа, поэтому хакеры бьют по Байдену и "антироссийскому истеблишменту". Причем некоторые агенты "пытаются продвинуть кандидатуру Трампа в соцсетях и на российском телевидении". Об этом говорится в августовском докладе Национального центра контрразведки и безопасности США.Трамп соглашался, что Москва, "возможно, вмешается" в выборы, но не ради его переизбрания. "Думаю, последний человек, которого Россия хочет видеть в офисе (Белого дома. — Прим. ред.) — это Дональд Трамп, — говорил он. — Никто жестче, чем я, с Россией еще не обходился".Демократов это не убедило. Они требуют более прозрачной отчетности разведки о попытках вмешательства, которое, по их мнению, происходит в режиме 24/7. "Я считаю, что решать, кто станет американским президентом, должны американцы, а не Владимир Путин", — заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Сенатор-демократ Крис Мерфи выразил мнение, что только у Москвы есть возможность и намерение сорвать американские выборы: "Это не Иран. Это не Северная Корея. Это не Китай. Это Россия". Однако в контрразведке ему возразили. По их данным, у Китая и Ирана просто другие намерения. Кому это выгодноКитай хочет повлиять на исход голосования не меньше России, но, согласно докладу, чтобы Трамп, которого считают непредсказуемым, не переизбрался.Глава Белого дома согласен с этим. Пекин будет в восторге, если он проиграет, потому что после победы Байдена китайцы "завладеют нашей страной", уверял президент. И пугал американцев, что им придется учить китайский. Сторонники Трампа тоже не отмалчиваются. Генпрокурор Уильям Барр объяснил: Китай, а вовсе не Россия — главная угроза выборам.В то же время в Microsoft отмечали, что китайские харкеры, как и иранские, атаковали и команду Байдена, и людей, связанных с Трампом.В обеих партиях к Китаю относятся жестко: оба кандидата за экономический национализм и декаплинг — "развод" экономик. Однако подходы у них разные. Трамп для китайцев действительно менее привлекателен. "Его советники, которых называют ястребами, — сторонники радикальных мер, — поясняет консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров. — До выборов им нужно максимально нажать на Пекин, ведь в случае победы Байдена на этих планах можно поставить крест".Демократ симпатий к КНР не питает, но у него другая позиция. "Он за то, чтобы сесть за стол переговоров, душить Пекин, но институциональными средствами, сохранять лицо, вести себя дипломатично и не впадать в истерику", — указывает Умаров.И все же ни Китай, ни Россия не заботят простых американцев так, как внутренние угрозы. Палка в свои колесаВ последние недели ломаются копья вокруг процедуры голосования. Демократы и их сторонники твердят: толпы на участках ухудшат и без того катастрофическую ситуацию с коронавирусом. Надо воспользоваться почтой.Трамп же считает дистанционное волеизъявление страшной угрозой выборам и демократии. К тому же на подсчеты уйдут месяцы. Республиканцы полны решимости явиться на участки 3 ноября. Среди опрошенных сторонников Трампа больше половины высказались за личное присутствие, среди демократов таких меньше: 26 процентов. Приверженцы Байдена предпочтут заказать бюллетень на дом.Однако нужно сперва зарегистрироваться в избиркоме по месту жительства: предоставить водительское удостоверение, документы на собственность и другие бумаги. "Голосование в США — это не воскресенье в России, когда вы пришли, пирожков прикупили и заодно проголосовали. В Штатах это рабочий день, нужно рано проснуться, отстоять очередь, а до этого еще сходить несколько раз в избирком, чтобы вас зарегистрировали, и проверить, внесли ли в списки избирателей", — поясняет в беседе с РИА Новости политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Представители особо уязвимых слоев общества часто не в состоянии этого сделать, у них попросту нет необходимых документов, а есть лишь свидетельство о рождении — без фото. Это, по мнению демократов, — дискриминация и лишение части американцев избирательного права. Хотя, приложив определенные усилия, зарегистрироваться все же можно, отмечает Дробницкий.Однако списки избирателей неоцифрованы и часто неактуальны. Более того, в период выборов теряются миллионы почтовых бюллетеней, подчеркивает собеседник агентства. Эта проблема возникает каждые четыре года, однако сейчас споры приняли принципиальный характер."Вся эта картина, хорошо организованный хаос, куда больше волнует людей, чем какой-то далекий враг. Их враг рядом — это сосед, который ставит перед домом табличку "Трамп — Пенс" и ходит в красной трамповской кепочке", — заключает Дробницкий.Американцы не зря беспокоятся. Эксперты <a href="https://www.axios.com/bloomberg-group-trump-election-night-scenarios-a554e8f5-9702-437e-ae75-d2be478d42bb.html">отмечают</a>: среди тех, кто готов прийти на участок лично, больше сторонников Трампа, значит, в первый день подсчета голосов лидировать будет, скорее всего, республиканец. Но по мере учета почтовых бюллетеней перевес может оказаться на стороне Байдена. И это обернется конфликтом: ведь обе стороны получат основания не признавать исход голосования.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"вмешательство" рф в выборы в сша, нэнси пелоси, петр порошенко, дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, владимир путин, москва, китай, сша, в мире