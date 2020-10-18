https://ria.ru/20201018/popova-1580099872.html

Биография Анны Поповой

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Юрьевна Попова родилась 18 октября 1960 года в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T00:54

2020-10-18T00:54

2020-10-18T00:54

справки

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Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Юрьевна Попова родилась 18 октября 1960 года в Ростове-на-Дону.В 1984 году <a href="http://gimyrf.ru/persona/popova_anna_yurevna/" target="_blank">с отличием окончила</a> Ростовский ордена Дружбы народов медицинский институт (ныне Ростовский государственный медицинский университет) по специальности "медико-профилактическое дело". Доктор медицинских наук (2000). <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/region/officials/46/" target="_blank">Работала</a> врачом-эпидемиологом, заведующей эпидемиологическим отделом Буденновской санитарно-эпидемиологической станции; врачом – эпидемиологом, главным врачом Центра Госсанэпиднадзора в Серпухове, Серпуховском районе и городе Пущино Московской области. В 2006-2008 годах – заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.В 2008-2011 годах – начальник Управления кадров, последипломного образования и гигиенического воспитания населения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).С декабря 2011 года – <a href="http://viperson.ru/people/popova-anna-yurievna" target="_blank">заместитель</a> руководителя Роспотребнадзора.23 октября 2013 года была назначена на должность <a href="http://static.government.ru/media/files/41d49a0228ffba6b057a.pdf" target="_blank">исполняющего обязанности главы</a> Роспотребнадзора.<a href="https://ria.ru/20140410/1003337691.html" target="_blank">10 апреля 2014 года</a> Анна Попова была утверждена в должности главы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).<a href="http://rmapo.ru/cycles/heakthcare/188-kafedra-organizacii-sanitarno-epidemiologicheskoy-sluzhby.html" target="_blank">Профессор</a>, заведующая кафедрой организации санитарно-эпидемиологической службы Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО).<br><a href="https://www.sechenov.ru/univers/about_lecturer/4196/" target="_blank">Преподает</a> также в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова.<a href="https://zniso.fcgie.ru/18-editorial_staff.html" target="_blank">Главный редактор</a> ежемесячного научно-практического журнала "Здоровье населения и среда обитания — ЗНиСО".Награждена <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508220006?index=27&rangeSize=1" target="_blank">орденом Почета</a> (2015), <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/14391/print" target="_blank">медалью ордена</a> "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999).Анна Попова замужем, у нее двое детей. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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