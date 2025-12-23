Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор ответил на вопрос о холере в России - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 23.12.2025 (обновлено: 11:30 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/rossija-2064035909.html
Роспотребнадзор ответил на вопрос о холере в России
Роспотребнадзор ответил на вопрос о холере в России - РИА Новости, 23.12.2025
Роспотребнадзор ответил на вопрос о холере в России
Завозные случаи холеры, малярии, туберкулеза и брюшного тифа фиксируются в России, но внутреннего распространения нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:27:00+03:00
2025-12-23T11:30:00+03:00
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg
https://ria.ru/20251223/popova-2064030134.html
https://ria.ru/20251223/gripp-2063980711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_1f3e9ed95bcb5938311f88b0b786f073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор ответил на вопрос о холере в России

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии внутреннего распространения холеры в РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Завозные случаи холеры, малярии, туберкулеза и брюшного тифа фиксируются в России, но внутреннего распространения нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Конечно же, привозят и холеру, привозят и малярию, привозят и туберкулёз, привозят брюшной тиф, к сожалению, и целый ряд других заболеваний, которые могли бы повлиять на эпидситуацию. Но своевременное реагирование, выявление и реагирование – это, конечно, немалый труд, но он эффективен. То есть внутреннего распространения ни от одного случая завоза в Российской Федерации нет", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Попова оценила ситуацию с корью и коклюшем в России
Вчера, 11:08
Она отметила, что Роспотребнадзор выстроил систему "периметр" по контролю всех въездов в страну - на всех пунктах пропуска есть контроль людей.
"Мы делаем все, чтобы (распространения болезней внутри России - ред.) и не было. Меняем методологии, меняем тесты, которые сегодня гораздо более эффективны, чувствительны и более быстры. И это тоже важно для защиты нашего населения от всяких разных эпидемиологических рисков", - добавила Попова.
Лекарства, принимаемые во время простуды - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам
Вчера, 02:17
 
Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала