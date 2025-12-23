Роспотребнадзор ответил на вопрос о холере в России

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Завозные случаи холеры, малярии, туберкулеза и брюшного тифа фиксируются в России, но внутреннего распространения нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Конечно же, привозят и холеру, привозят и малярию, привозят и туберкулёз, привозят брюшной тиф, к сожалению, и целый ряд других заболеваний, которые могли бы повлиять на эпидситуацию. Но своевременное реагирование, выявление и реагирование – это, конечно, немалый труд, но он эффективен. То есть внутреннего распространения ни от одного случая завоза в Российской Федерации нет", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
Она отметила, что Роспотребнадзор выстроил систему "периметр" по контролю всех въездов в страну - на всех пунктах пропуска есть контроль людей.
"Мы делаем все, чтобы (распространения болезней внутри России - ред.) и не было. Меняем методологии, меняем тесты, которые сегодня гораздо более эффективны, чувствительны и более быстры. И это тоже важно для защиты нашего населения от всяких разных эпидемиологических рисков", - добавила Попова.