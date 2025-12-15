Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор ответил на вопрос о создании антиаллергенного меню в школах
15:00 15.12.2025 (обновлено: 16:27 15.12.2025)
Роспотребнадзор ответил на вопрос о создании антиаллергенного меню в школах
общество
россия
анна попова
ирина яровая
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
социальный навигатор
детские вопросы
россия
общество, россия, анна попова, ирина яровая, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Анна Попова, Ирина Яровая, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
Роспотребнадзор ответил на вопрос о создании антиаллергенного меню в школах

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор готов проработать тему создания антиаллергенного меню в школах, а также тщательно взаимодействовать со специалистами по ней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила исключить аллергенные продукты из детского питания в школах. В заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании она предложила дать регионам стандартизированные формы меню.
"Готовы проработать и очень тщательно повзаимодействовать со специалистами, потому что здесь, конечно, нужны специалисты-аллергологи, которые бы выработали унифицированный какой-то общий подход ко всем типам аллергенов. То есть, как это сделать так, чтобы ребенок, зная, или родители, зная об аллергической настороженности, могли влиять на то меню, которое есть в школах", - сказала Попова.
Школьники в классе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Названы болезни, от которых чаще всего страдают российские школьники
