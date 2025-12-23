Рейтинг@Mail.ru
Попова отметила снижение заболеваемости кишечными инфекциями в России
23.12.2025
Попова отметила снижение заболеваемости кишечными инфекциями в России
Попова отметила снижение заболеваемости кишечными инфекциями в России
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, вирусными гепатитами А и В снижается в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.12.2025
Попова отметила снижение заболеваемости кишечными инфекциями в России

Попова: в России снижается заболеваемость острыми кишечными инфекциями

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, вирусными гепатитами А и В снижается в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если говорить о целом ряде инфекций, в первую очередь кишечных инфекций, которые мы видели растущими в периоде до 2019 года, то за прошедшие три-четыре года, а в эпидемиологии лучше анализировать динамику, анализировать тренд, они снижаются, эти цифры, и снижается заболеваемость острыми кишечными инфекциями", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава Роспотребнадзора отметила, что в РФ снизилась и продолжает снижаться заболеваемость вирусным гепатитом А. Также продолжает снижаться заболеваемость вирусным гепатитом В, сегодня он является вакциноуправляемой инфекцией, добавила она.
