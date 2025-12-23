https://ria.ru/20251223/infektsiya-2064039504.html
Попова отметила снижение заболеваемости кишечными инфекциями в России
Попова отметила снижение заболеваемости кишечными инфекциями в России - РИА Новости, 23.12.2025
Попова отметила снижение заболеваемости кишечными инфекциями в России
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, вирусными гепатитами А и В снижается в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:42:00+03:00
2025-12-23T11:42:00+03:00
2025-12-23T11:42:00+03:00
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49739/99/497399917_0:38:3000:1726_1920x0_80_0_0_9a790bffc89fbe56d3f28a5178ba84b6.jpg
https://ria.ru/20251223/popova-2064030134.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49739/99/497399917_324:0:2676:1764_1920x0_80_0_0_619457ed709d8d5d5d2b9e3d34ae6b77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова отметила снижение заболеваемости кишечными инфекциями в России
Попова: в России снижается заболеваемость острыми кишечными инфекциями