11:08 23.12.2025
Попова оценила ситуацию с корью и коклюшем в России
Попова оценила ситуацию с корью и коклюшем в России
Попова оценила ситуацию с корью и коклюшем в России

Попова: в России фиксируется снижение заболеваемости кори, коклюшем, паротитом

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В России фиксируется снижение заболеваемости кори, коклюшем, паротитом, ситуация стабильная и контролируемая, дальнейшего роста не будет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы фиксируем снижение кори, значимое снижение, снижение коклюша, снижение паротита. Это результат всех тех мер, которые были приняты в предыдущие годы. Мы стабилизируем ситуацию, и абсолютно точно дальнейшего роста не будет, и мы его не прогнозируем", - сказала Попова в интервью на "России 24".
Она отметила, что все необходимые меры для предотвращения роста заболеваний уже приняты.
18 декабря, 15:27
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гриппом в России
18 декабря, 15:27
 
