Попова оценила ситуацию с корью и коклюшем в России
В России фиксируется снижение заболеваемости кори, коклюшем, паротитом, ситуация стабильная и контролируемая, дальнейшего роста не будет, заявила глава... РИА Новости, 23.12.2025
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В России фиксируется снижение заболеваемости кори, коклюшем, паротитом, ситуация стабильная и контролируемая, дальнейшего роста не будет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы фиксируем снижение кори, значимое снижение, снижение коклюша, снижение паротита. Это результат всех тех мер, которые были приняты в предыдущие годы. Мы стабилизируем ситуацию, и абсолютно точно дальнейшего роста не будет, и мы его не прогнозируем", - сказала Попова в интервью на "России 24".
Она отметила, что все необходимые меры для предотвращения роста заболеваний уже приняты.