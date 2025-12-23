https://ria.ru/20251223/popova-2064028189.html
Роспотребнадзор ответил на вопрос о новых мутациях коронавируса
Роспотребнадзор ответил на вопрос о новых мутациях коронавируса
Новых значимых мутаций ковида в России не наблюдается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.12.2025
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
общество
Роспотребнадзор ответил на вопрос о новых мутациях коронавируса
Попова: новых значимых мутаций коронавируса в РФ не наблюдается