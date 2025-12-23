Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор ответил на вопрос о новых мутациях коронавируса - РИА Новости, 23.12.2025
11:01 23.12.2025 (обновлено: 11:02 23.12.2025)
Роспотребнадзор ответил на вопрос о новых мутациях коронавируса
Роспотребнадзор ответил на вопрос о новых мутациях коронавируса - РИА Новости, 23.12.2025
Роспотребнадзор ответил на вопрос о новых мутациях коронавируса
Новых значимых мутаций ковида в России не наблюдается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.12.2025
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Общество
Роспотребнадзор ответил на вопрос о новых мутациях коронавируса

Попова: новых значимых мутаций коронавируса в РФ не наблюдается

Медсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медсестра держит шприц. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новых значимых мутаций ковида в России не наблюдается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Никаких новых пугающих, ужасающих мутаций мы не наблюдаем, хотя мониторинг очень плотный", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
Пациент в реанимационной палате для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Шесть из ста человек страдают от последствий коронавируса, сообщает ВОЗ
11 декабря, 20:07
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаОбщество
 
 
