Попова рассказала, сколько россиян привилось от гриппа в 2025 году
Попова рассказала, сколько россиян привилось от гриппа в 2025 году
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в 2025 году от гриппа привилось 55% от совокупного населения, она отметила, что это высокий уровень. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:22:00+03:00
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
