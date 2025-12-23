Рейтинг@Mail.ru
11:22 23.12.2025 (обновлено: 11:31 23.12.2025)
Попова рассказала, сколько россиян привилось от гриппа в 2025 году
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в 2025 году от гриппа привилось 55% от совокупного населения, она отметила, что это высокий уровень. РИА Новости, 23.12.2025
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова рассказала, сколько россиян привилось от гриппа в 2025 году

Попова: в России в 2025 году от гриппа привилось 55% населения

Вакцина против гриппа "Гриппол плюс". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в 2025 году от гриппа привилось 55% от совокупного населения, она отметила, что это высокий уровень.
"В этом году мы привили 55% от совокупного населения, от числа людей, которые живут в Российской Федерации. Это высокий уровень, и он как раз сегодня обеспечивает невысокие цифры заболеваемости. Они сезонно оправданы", - сказала Попова в интервью на "России 24".
Она отметила, что сегодня есть подъем заболеваемости, но каких-то специальных, особых ограничительных мер этот уровень не требует.
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Попова оценила ситуацию с корью и коклюшем в России
Вчера, 11:08
 
ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
