Попова отметила рост заболеваемости гриппом в России

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сегодня в России идет подъем заболеваемости гриппом, превалирует А (H3N2), известный как гонконгский грипп, специальных ограничительных мер это не требует, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.