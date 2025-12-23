Рейтинг@Mail.ru
Попова отметила рост заболеваемости гриппом в России - РИА Новости, 23.12.2025
11:23 23.12.2025 (обновлено: 12:34 23.12.2025)
Попова отметила рост заболеваемости гриппом в России
Попова отметила рост заболеваемости гриппом в России - РИА Новости, 23.12.2025
Попова отметила рост заболеваемости гриппом в России
Сегодня в России идет подъем заболеваемости гриппом, превалирует А (H3N2), известный как гонконгский грипп, специальных ограничительных мер это не требует,... РИА Новости, 23.12.2025
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова отметила рост заболеваемости гриппом в России

Попова: в России растет заболеваемость гриппом, превалирует гонконгский

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сегодня в России идет подъем заболеваемости гриппом, превалирует А (H3N2), известный как гонконгский грипп, специальных ограничительных мер это не требует, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Они (цифры заболеваемости гриппом в РФ – ред.) сезонно оправданы, то есть сегодня, конечно же, есть подъем, мы это предполагали, и мы это видим, но каких-то специальных, особых мер ограничительных этот уровень не требует. Сегодня превалирует грипп H3N2 (известный как гонконгский грипп – ред.) в этом году, так же, как и двумя годами раньше, 2023-2024 год. И на сегодняшний день уровень заболеваемости ниже, чем двумя годами раньше, почти в два раза", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава Роспотребнадзора отметила, что в этом году вакцинацию от гриппа прошли 55% жителей России. По информации Поповой, это хороший показатель иммунизации, который сегодня обеспечивает невысокие цифры заболеваемости.
"Никакая мутация вируса сегодня не повлияла на иммунный ответ и на защитные свойства вакцины", - добавила Попова.
Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
