Попова отметила рост заболеваемости гриппом в России

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сегодня в России идет подъем заболеваемости гриппом, превалирует А (H3N2), известный как гонконгский грипп, специальных ограничительных мер это не требует, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Они (цифры заболеваемости гриппом в РФ – ред.) сезонно оправданы, то есть сегодня, конечно же, есть подъем, мы это предполагали, и мы это видим, но каких-то специальных, особых мер ограничительных этот уровень не требует. Сегодня превалирует грипп H3N2 (известный как гонконгский грипп – ред.) в этом году, так же, как и двумя годами раньше, 2023-2024 год. И на сегодняшний день уровень заболеваемости ниже, чем двумя годами раньше, почти в два раза", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава Роспотребнадзора отметила, что в этом году вакцинацию от гриппа прошли 55% жителей России. По информации Поповой, это хороший показатель иммунизации, который сегодня обеспечивает невысокие цифры заболеваемости.
"Никакая мутация вируса сегодня не повлияла на иммунный ответ и на защитные свойства вакцины", - добавила Попова.