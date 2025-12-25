https://ria.ru/20251225/popov-2064682272.html
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России
Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом превышен в 26 регионах России, но это немного, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.12.2025
здоровье - общество
Попова: эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в 26 российских регионах