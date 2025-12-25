Рейтинг@Mail.ru
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России - РИА Новости, 25.12.2025
17:35 25.12.2025
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России - РИА Новости, 25.12.2025
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России
Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом превышен в 26 регионах России, но это немного, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.12.2025
россия
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России

Попова: эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в 26 российских регионах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом превышен в 26 регионах России, но это немного, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас на сегодняшний день 26 субъектов Российской Федерации, у которых превышен эпидпорог. Это немного", - сказала Попова в интервью радио "Комсомольская правда".
Она также добавила, что вирус гриппа А (H3N2), который также называют гонконгским, не новый и хорошо известен.
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Инфекционист рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом
21 декабря, 04:30
 
Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
