Роспотребнадзор поддержал возрастную маркировку на конфетах с алкоголем

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор считает, что маркетплейсам при продаже кондитерских изделий, содержащих в составе алкоголь, необходимо достоверно осведомлять покупателей о составе продукции, а также дополнительно ее маркировать отметкой "для лиц 18+ и старше", следует из ответа ведомства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе отмечалось, что сегодня на российских маркетплейсах продаются сладкие кондитерские изделия с начинками, содержащие ликер, коньяк и иной алкоголь. При этом карточка шоколадных конфет с ликером на сайтах разных маркетплейсов в разделе "все характеристики" может иметь как упоминание о содержании алкоголя в товаре и пометку "18+", так и лишь указание вида начинки - без каких-либо пометок об ограничении по возрасту. Парламентарий подчеркивал, что подобная ситуация создает условия для бесконтрольной покупки алкогольных конфет детьми, что представляет потенциальную угрозу для их здоровья.

"Считаем, что в местах реализации, включая маркетплейсы, до сведения потребителя должна быть доведена полная и достоверная информация о реализуемой пищевой продукции, содержащей в своем составе алкоголь, в том числе указывать на маркировке продукции дополнительную информацию "для лиц 18+ и старше", - сказано в документе.

В беседе с РИА Новости Леонов выразил надежду, что торговые интернет-площадки прислушаются к данной позиции и добавят во все карточки таких товаров соответствующую информацию на видном месте.