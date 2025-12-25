https://ria.ru/20251225/konfety-2064493518.html
Роспотребнадзор поддержал возрастную маркировку на конфетах с алкоголем
Роспотребнадзор поддержал возрастную маркировку на конфетах с алкоголем - РИА Новости, 25.12.2025
Роспотребнадзор поддержал возрастную маркировку на конфетах с алкоголем
Роспотребнадзор считает, что маркетплейсам при продаже кондитерских изделий, содержащих в составе алкоголь, необходимо достоверно осведомлять покупателей о... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T04:58:00+03:00
2025-12-25T04:58:00+03:00
2025-12-25T04:58:00+03:00
общество
сергей леонов
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg
https://ria.ru/20251224/rospotrebnadzor-2064413968.html
https://ria.ru/20251206/ikra-2060237700.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_1f3e9ed95bcb5938311f88b0b786f073.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей леонов, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Сергей Леонов, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
Роспотребнадзор поддержал возрастную маркировку на конфетах с алкоголем
Роспотребнадзор поддержал маркировку "18+" конфет с алкоголем на маркетплейсах
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор считает, что маркетплейсам при продаже кондитерских изделий, содержащих в составе алкоголь, необходимо достоверно осведомлять покупателей о составе продукции, а также дополнительно ее маркировать отметкой "для лиц 18+ и старше", следует из ответа ведомства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Глава комитета Госдумы
по охране здоровья Сергей Леонов
6 октября направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой
с просьбой принять меры по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы.
В документе отмечалось, что сегодня на российских маркетплейсах продаются сладкие кондитерские изделия с начинками, содержащие ликер, коньяк и иной алкоголь. При этом карточка шоколадных конфет с ликером на сайтах разных маркетплейсов в разделе "все характеристики" может иметь как упоминание о содержании алкоголя в товаре и пометку "18+", так и лишь указание вида начинки - без каких-либо пометок об ограничении по возрасту. Парламентарий подчеркивал, что подобная ситуация создает условия для бесконтрольной покупки алкогольных конфет детьми, что представляет потенциальную угрозу для их здоровья.
"Считаем, что в местах реализации, включая маркетплейсы, до сведения потребителя должна быть доведена полная и достоверная информация о реализуемой пищевой продукции, содержащей в своем составе алкоголь, в том числе указывать на маркировке продукции дополнительную информацию "для лиц 18+ и старше", - сказано в документе.
В беседе с РИА Новости Леонов выразил надежду, что торговые интернет-площадки прислушаются к данной позиции и добавят во все карточки таких товаров соответствующую информацию на видном месте.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что школьники массово скупают на маркетплейсах конфеты-рюмки с крепким алкоголем, шоколадные "бутылочки" и их аналоги.