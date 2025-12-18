https://ria.ru/20251218/gripp-2062799217.html
Онищенко рассказал, когда ждать пика заболеваемости гриппом
Онищенко рассказал, когда ждать пика заболеваемости гриппом
Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в январе-феврале 2026 года, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии... РИА Новости, 18.12.2025
россия
Онищенко рассказал, когда ждать пика заболеваемости гриппом
Онищенко: пик заболеваемости гриппом придется на январь-февраль