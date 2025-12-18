Рейтинг@Mail.ru
01:56 18.12.2025 (обновлено: 09:18 18.12.2025)
Онищенко рассказал, когда ждать пика заболеваемости гриппом

Простуженный мужчина
Простуженный мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в январе-феврале 2026 года, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Пика еще нет, он еще не достигнут… После новогодних каникул, отпусков и праздничных дней рост (заболеваемости - ред.) придется у нас уже на январь, февраль", - сказал Онищенко.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране идет подъем заболеваемости гриппом, превышение эпидпоказателей зарегистрировано в 17 субъектах РФ.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России
Общество Россия Геннадий Онищенко Анна Попова Российская академия наук Российская академия образования Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Заголовок открываемого материала