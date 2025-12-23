Рейтинг@Mail.ru
В России снизилась заболеваемость природно-очаговыми инфекциями
11:27 23.12.2025
В России снизилась заболеваемость природно-очаговыми инфекциями
В России снизилась заболеваемость природно-очаговыми инфекциями - РИА Новости, 23.12.2025
В России снизилась заболеваемость природно-очаговыми инфекциями
россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В России снизилась заболеваемость природно-очаговыми инфекциями

Попова заявила о снижении заболеваемости инфекциями, передаваемыми насекомыми

Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Природно-очаговые инфекции, которые передаются насекомыми, достаточно стабильны в России, наблюдается снижение заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Природно-очаговые инфекции те, которые передаются комарами или клещами, сегодня у нас тоже достаточно стабильны. Все новые тесты, все новые методы диагностики, которые мы использовали предыдущие два года, да и в этом году, позволили нам увидеть картину ясно. И новые эпидемиологические технологии и методы позволили нам принять те решения и те меры, которые сегодня, безусловно, эффективны. Они себя так показывают, и сегодня мы видим снижение заболеваемости", - сказала Попова в интервью телеканалу "России 24".
Россия Анна Попова Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Здоровье - Общество
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала