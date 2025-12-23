https://ria.ru/20251223/infektsii-2064035777.html
В России снизилась заболеваемость природно-очаговыми инфекциями
В России снизилась заболеваемость природно-очаговыми инфекциями - РИА Новости, 23.12.2025
В России снизилась заболеваемость природно-очаговыми инфекциями
Природно-очаговые инфекции, которые передаются насекомыми, достаточно стабильны в России, наблюдается снижение заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 23.12.2025
В России снизилась заболеваемость природно-очаговыми инфекциями
Попова заявила о снижении заболеваемости инфекциями, передаваемыми насекомыми