Суд рассмотрит дело о массовом отравлении лобио в закрытом режиме

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Люблинский суд Москвы решил в закрытом режиме рассмотреть уголовное дело об отравлении салатом лобио со смертельными исходами в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Такое ходатайство заявила одна из потерпевших, отметив, что в ином случае может быть разглашена охраняемая законом медицинская тайна. Её позицию поддержала прокурор. Обвиняемые же были против закрытия процесса.

"Удовлетворить ходатайство в целях защиты охраняемой законом медицинской тайны и прав потерпевших", - решил суд, напомнив, что по делу проходят более 300 потерпевших.

Гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества этой компании Елена Машкова, коммерческий директор ООО "Савон-К" Владимир Шин находятся под домашним арестом, разнорабочий "Савон-К" Карим Норматов – в СИЗО. Последний не имеет регистрации на территории РФ . Суд в середине декабря продлил им меры пресечения на 6 месяцев.

Подсудимые обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Шину также инкриминируется статья 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан). Он же в 2014 году был судим за незаконное использование средств индивидуализации товаров.

По версии следствия, в мае-июне 2024 года Шин приобрел продовольственную фасоль, которую по его поручению гражданин Таджикистана и разнорабочий Карим Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации, сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в ней ботулотоксина. Как выяснилось в ходе одного из заседаний, фактически Норматов был грузчиком, его "повысили" до повара за несколько месяцев до инцидента.

В 2024 году товар приобрел гендиректор ООО "Локалкитчен" Лозин. Вместе с руководителем отдела качества Еленой Машковой, желая снизить финансовые издержки, он не обеспечил надлежащую проверку качества фасоли. Ее использовали для приготовления лобио, которое продавали через интернет-магазины "Кухня на районе" и "Самокат".

В результате произошло массовое отравление салатом: из-за ботулизма два человека скончались, 298 гражданам был причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Также Шин в 2024 году путем подачи в органы полиции фальсифицированных заявлений незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина, являющихся сотрудниками ООО "Савон-К", по месту жительства своей матери без намерения предоставить им указанное жилое помещение для пребывания, уточняется в релизе.

Потерпевшие заявили иски о возмещении причиненного вреда более чем на 70 миллионов рублей, часть которого ООО "Локалкитчен" добровольно компенсировало.