Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости корью в России - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 25.12.2025 (обновлено: 19:46 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/rossija-2064716002.html
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости корью в России
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости корью в России - РИА Новости, 25.12.2025
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости корью в России
Заболеваемость корью снизилась в России в пять раз по сравнению с прошлым годом, за 2025 год в стране зарегистрировано 244 случая завоза кори из-за рубежа,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:45:00+03:00
2025-12-25T19:46:00+03:00
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_1fb642dac762cd67960222551268c9f2.jpg
https://ria.ru/20251225/popov-2064682272.html
https://ria.ru/20251224/gripp-2064218411.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_7fd73f8b9e0fc43b9385b81e1b708466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости корью в России

Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о снижении заболеваемости корью в России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Заболеваемость корью снизилась в России в пять раз по сравнению с прошлым годом, за 2025 год в стране зарегистрировано 244 случая завоза кори из-за рубежа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В интервью радио "Комсомольская правда" она рассказала, что корь очень заразна, но сегодня в РФ случаются единичные случаи заболевания.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России
Вчера, 17:35
"Люди, которые к нам приезжают, привиты далеко не все, наши гости. И только за этот год мы зарегистрировали 244 завоза кори в Российскую Федерацию... И на сегодняшний день, по сравнению с прошлым, снизилась заболеваемость корью. Но главный наш результат, что 95% всех случаев заканчиваются одним случаем. Не формируется дальнейшее распространение", - сказала Попова в интервью радио "Комсомольская правда".
Она также уточнила, что заболеваемость микоплазменной пневмонией по сравнению с 2024 годом снизилось в РФ на 19%, а также в 20 раз снизилось количество групповых очагов.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Вирусолог оценил вероятность новой пандемии гонконгского гриппа
24 декабря, 03:23
 
Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала