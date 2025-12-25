https://ria.ru/20251225/rossija-2064716002.html
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости корью в России
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости корью в России - РИА Новости, 25.12.2025
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости корью в России
Заболеваемость корью снизилась в России в пять раз по сравнению с прошлым годом, за 2025 год в стране зарегистрировано 244 случая завоза кори из-за рубежа,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:45:00+03:00
2025-12-25T19:45:00+03:00
2025-12-25T19:46:00+03:00
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_1fb642dac762cd67960222551268c9f2.jpg
https://ria.ru/20251225/popov-2064682272.html
https://ria.ru/20251224/gripp-2064218411.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_7fd73f8b9e0fc43b9385b81e1b708466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости корью в России
Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о снижении заболеваемости корью в России