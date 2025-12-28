Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия готова к будущим эпидемиологическим угрозам, которые могут быть страшнее COVID-19, Роспотребнадзор сделает все, чтобы обойтись без ограничений и значимых рисков для жизни и здоровья граждан, завила глава ведомства Анна Попова.