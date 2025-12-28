https://ria.ru/20251228/rossija-2065181366.html
Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям
Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям - РИА Новости, 28.12.2025
Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям
Россия готова к будущим эпидемиологическим угрозам, которые могут быть страшнее COVID-19, Роспотребнадзор сделает все, чтобы обойтись без ограничений и значимых РИА Новости, 28.12.2025
Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям
Попова: Россия готова к новым эпидемиологическим угрозам страшнее COVID-19