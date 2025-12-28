Рейтинг@Mail.ru
Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 28.12.2025 (обновлено: 15:17 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/rossija-2065181366.html
Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям
Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям - РИА Новости, 28.12.2025
Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям
Россия готова к будущим эпидемиологическим угрозам, которые могут быть страшнее COVID-19, Роспотребнадзор сделает все, чтобы обойтись без ограничений и значимых РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:16:00+03:00
2025-12-28T15:17:00+03:00
россия
анна попова
павел зарубин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg
https://ria.ru/20250801/koronavirus-2032747866.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f1e14e01c9e65a5c519a5e2313955c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анна попова, павел зарубин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Анна Попова, Павел Зарубин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям

Попова: Россия готова к новым эпидемиологическим угрозам страшнее COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия готова к будущим эпидемиологическим угрозам, которые могут быть страшнее COVID-19, Роспотребнадзор сделает все, чтобы обойтись без ограничений и значимых рисков для жизни и здоровья граждан, завила глава ведомства Анна Попова.
"Мы значимо более готовы (если придет что-то пострашнее ковида - ред.). И мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки такой дорогой ценой оплаченные, и сделать так, чтобы в следующий раз мы обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики, и, в первую очередь, без значимых рисков для жизни и здоровья наших граждан", - сказала Попова журналисту "России 1" Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса
1 августа, 04:01
 
РоссияАнна ПоповаПавел ЗарубинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала