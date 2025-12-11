https://ria.ru/20251211/situatsiya-2061375084.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России - РИА Новости, 11.12.2025
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России
Заболеваемость микоплазменной пневмонией снизилась в этом эпидсезоне на 20%, сейчас ситуация в России стабильная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:14:00+03:00
2025-12-11T14:14:00+03:00
2025-12-11T14:14:00+03:00
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
Новости
ru-RU
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России
Попова: заболеваемость микоплазменной пневмонией снизилась на 20%