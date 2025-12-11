Роспотребнадзор рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Заболеваемость микоплазменной пневмонией снизилась в этом эпидсезоне на 20%, сейчас ситуация в России стабильная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что сегодня ситуация с микоплазменной пневмонией в в Российской Федерации стабильная.