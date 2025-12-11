Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/situatsiya-2061375084.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России - РИА Новости, 11.12.2025
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России
Заболеваемость микоплазменной пневмонией снизилась в этом эпидсезоне на 20%, сейчас ситуация в России стабильная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:14:00+03:00
2025-12-11T14:14:00+03:00
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599898275_0:367:2887:1991_1920x0_80_0_0_9b355139b50716cf43b9f2a7b82eebf7.jpg
https://ria.ru/20251211/gripp-2061364414.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599898275_132:253:2525:2048_1920x0_80_0_0_197818edb9b2766e20d430492adcb519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России

Попова: заболеваемость микоплазменной пневмонией снизилась на 20%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Медицинские работники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Заболеваемость микоплазменной пневмонией снизилась в этом эпидсезоне на 20%, сейчас ситуация в России стабильная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В течение этого эпидсезона заболеваемость микоплазменной пневмонии снизилась на 20%, но важно, что количество групповых случаев и очагов снизилось в 19 раз в результате того, что мы поменяли алгоритмы, учитывая все новые знания, которые мы сегодня имеем", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что сегодня ситуация с микоплазменной пневмонией в в Российской Федерации стабильная.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
Вчера, 13:45
 
ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала