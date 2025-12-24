Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил главе Роспотребнадзора знак "Заслуженный врач России"
17:43 24.12.2025
Путин вручил главе Роспотребнадзора знак "Заслуженный врач России"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
анна попова
2025
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, анна попова
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Владимир Путин, Анна Попова
Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой знак "Заслуженный врач РФ" передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинАнна Попова
 
 
