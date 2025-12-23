Рейтинг@Mail.ru
Попова отметила проявление недоверия к вакцинации в мире - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 23.12.2025 (обновлено: 11:54 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/popova-2064041002.html
Попова отметила проявление недоверия к вакцинации в мире
Попова отметила проявление недоверия к вакцинации в мире - РИА Новости, 23.12.2025
Попова отметила проявление недоверия к вакцинации в мире
Недоверие к вакцинации проявляется во всем мире, но в РФ охваты высокие, дети и взрослые защищены достаточно хорошо, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:50:00+03:00
2025-12-23T11:54:00+03:00
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926451314_0:222:2851:1825_1920x0_80_0_0_19c2ea86f58b297f013858a5dc0c2c8b.jpg
https://ria.ru/20251223/infektsiya-2064039504.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926451314_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea14a85aeb30a036e9ab1371fee592cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова отметила проявление недоверия к вакцинации в мире

Попова назвала охваты иммунизацией в России высокими

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Недоверие к вакцинации проявляется во всем мире, но в РФ охваты высокие, дети и взрослые защищены достаточно хорошо, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пандемия, скорее инфодемия этого периода внесла свои не самые позитивные изменения в настроение в мире в целом. Во-первых, определенное недоверие к вакцинации проявляется, а во-вторых, те пропуски вакцинации, которые были в период пандемии в самом разном количестве, в разных странах, в большом их количестве, они, конечно, сегодня и демонстрируют результаты. Количество людей, которые не имеют иммунитета поствакцинального в мире, большое. И, конечно же, ситуация в целом в мире отражается у нас... В мире эта ситуация продолжается, но в Российской Федерации охваты высокие", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
Она уточнила, что вакцин в стране сегодня достаточно, национальный календарь прививок и по эпидпоказаниям выполняется, отречения от прививок нет.
"Коллеги очень активно работают - и коллеги в системе Роспотребнадзора, и в здравоохранении - с тем, чтобы выполнить свою работу и охваты были высокими. Они таковыми и являются. Сегодня по нашему календарю и дети, и взрослые защищены достаточно хорошо", - добавила Попова.
Бактерии кишечной инфекции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Попова отметила снижение заболеваемости кишечными инфекциями в России
Вчера, 11:42
 
ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала