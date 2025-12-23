Попова отметила проявление недоверия к вакцинации в мире

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Недоверие к вакцинации проявляется во всем мире, но в РФ охваты высокие, дети и взрослые защищены достаточно хорошо, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что вакцин в стране сегодня достаточно, национальный календарь прививок и по эпидпоказаниям выполняется, отречения от прививок нет.