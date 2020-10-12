https://ria.ru/20201012/strelba-1579477697.html

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2020 году

12 октября в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина обстрелял остановку и автобус. Трое мужчин... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T19:52

2020-10-12T19:52

2020-10-12T19:52

справки

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<a href="https://ria.ru/20201012/obstrel-1579456948.html" target="_blank">12 октября</a> в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина обстрелял остановку и автобус. Трое мужчин погибли, три пострадавшие женщины были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Нападавший скрылся в близлежащем лесу. По информации СМИ, ему 18 лет, при себе у него два охотничьих ружья и рюкзак с патронами.<a href="https://ria.ru/20200821/strelba-1576111649.html" target="_blank">21 августа</a> в Москве на улице Большая Грузинская мужчина устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта между водителем и пешеходом. Пешеход из травматического пистолета выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия. В результате пострадал водитель автомобиля. Через несколько дней мужчина, открывший стрельбу, был <a href="https://ria.ru/20200824/strelba-1576228902.html" target="_blank">задержан </a>полицией. Ночью <a href="https://ria.ru/20200817/1575878074.html" target="_blank">16 августа</a> мужчина выстрелил не менее пяти раз в рабочих, укладывавших асфальт вблизи жилого дома на юго-западе Москвы, после чего скрылся. Один рабочий от полученных ранений скончался на месте, а другого доставили в медучреждение. <a href="https://ria.ru/20200627/1573546287.html" target="_blank">25 июня</a> вечером неизвестные обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Позже злоумышленник был установлен и задержан.<a href="https://ria.ru/20200721/1574661621.html" target="_blank">21 июля</a> в деревне Мякинино в Подмосковье водитель автомобиля в результате дорожного конфликта произвел несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия, причинив ранения двум мужчинам. Пострадавшие были госпитализированы. Вечером <a href="https://ria.ru/20200622/1573283619.html" target="_blank">20 июня</a> в поселке Студеное Приозерского района Ленинградской области мужчина из своего охотничьего карабина выстрелил с берега по лодке с людьми. В результате была ранена женщина.<a href="https://ria.ru/20200615/1572959364.html" target="_blank">15 июня</a> в Москве на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют" в результате перестрелки были ранены двое полицейских и один гражданский. По информации МВД, сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение правил дорожного движения и находились в машине, когда по ним начал стрелять прохожий. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия. Мужчину ранили и задержали. Позже он <a href="https://ria.ru/20200621/1573264591.html" target="_blank">скончался </a>в больнице.<a href="https://ria.ru/20200613/1572890221.html" target="_blank">13 июня</a> на рынке в Екатеринбурге конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку. В результате инцидента пострадал один человек.<a href="https://ria.ru/20200609/1572698641.html" target="_blank">8 июня</a> житель Волгоградской области в состоянии алкогольного опьянения катался на машине вдоль реки Дон и поругался с тремя рыбаками, двое из которых приезжие из Москвы. После этого съездил за охотничьим ружьем, из которого произвел несколько прицельных выстрелов в компанию мужчин. В результате один из рыбаков – житель Волгоградской области – от ран скончался на месте, остальные были госпитализированы.<a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572615390.html" target="_blank">7 июня</a> на юго-западе Москвы мужчина по неизвестным причинам стал стрелять из окна квартиры сначала по машинам, а затем по прохожим. <a href="https://ria.ru/20200608/1572611045.html" target="_blank">Ранения</a> получили два человека, находившиеся у подъезда дома злоумышленника. Во время штурма пострадали сотрудник Росгвардии и сам стрелок, который позже от ранений скончался. <a href="https://ria.ru/20200529/1572163186.html" target="_blank">24 мая</a> на парковке жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе в Москве две группы мужчин устроили стрельбу из пистолетов и автоматов (или карабинов). В итоге как минимум один человек получил ранение. Трое подозреваемых были задержаны полицейскими на месте событий, а остальные – сотрудниками Госавтоинспекции в ходе отработки ориентировки.<a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200517/1571573068.html" target="_blank">17 мая</a> в Москве находившийся у входа в здание магазина охранник без очевидных причин открыл огонь из травматического пистолета по людям. В результате два человека получили ранения. Все участники конфликта были в состоянии опьянения.<a href="https://ria.ru/20200510/1571247052.html" target="_blank">10 мая</a> мужчина выстрелил в знакомого и его мать в подъезде на северо-западе Москвы, в результате потерпевший скончался. Стрелявший был отправлен в больницу в тяжелом состоянии после выстрела в шею. <a href="https://ria.ru/20200405/1569611189.html" target="_blank">4 апреля</a> вечером мужчина, находясь на балконе своей квартиры в поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и девушку. От полученных ранений все они скончались на месте.<a href="https://ria.ru/20200315/1568640676.html" target="_blank">15 марта</a> в Москве злоумышленник из окна дома обстрелял из пневматического оружия двух девушек-промоутеров, когда они работали на улице. Одной из девушек стрелок попал в ногу, второй – в капюшон. Госпитализация им не понадобилась.<a href="https://ria.ru/20200312/1568491661.html" target="_blank">12 марта</a> в городе Свободный Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе. В результате происшествия двое учащихся шестого и восьмого классов получили <a href="https://ria.ru/20200313/1568526142.html" target="_blank">телесные повреждения</a>.<a href="https://ria.ru/20200229/1565427019.html" target="_blank">28 февраля</a> ночью четыре человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в кафе в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). В кафе произошел конфликт между двумя компаниями, после чего один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в сторону граждан.<a href="https://ria.ru/20200215/1564830288.html" target="_blank">15 февраля</a> в центре Калининграда мужчина застрелил из охотничьего карабина семейную пару и ранил их ребенка. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, подросток с огнестрельным ранением был госпитализирован в лечебное учреждение. Стрелок попытался покончить с собой, его доставили в больницу. Позже он скончался в реанимации. <a href="https://realty.ria.ru/20200207/1564415061.html" target="_blank">7 февраля</a> в Томске в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о конфликте на улице Гагарина. Пожилой мужчина стрелял из пистолета в сторону рабочего, скидывающего снег с крыши двухэтажного деревянного дома. Он требовал прекратить работы по уборке снега с кровли дома. Полицейские в Томске возбудили уголовное дело об угрозе убийством.В ночь на <a href="https://ria.ru/20200127/1563935940.html" target="_blank">25 января</a> житель Кургана в ходе конфликта стрелял в посетителей сауны из травматического пистолета, ранив четырех человек. В результате стрельбы один человек госпитализирован с ранением в голову, троим другим пострадавшим причинены менее тяжкие повреждения. Нападавший скрылся, но был задержан.<a href="https://ria.ru/20200123/1563763592.html" target="_blank">22 января</a> неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека были ранены и доставлены в больницу.<a href="https://ria.ru/20200124/1563841975.html" target="_blank">16 января</a> мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке. В результате стрельбы от полученного ранения в живот скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и Радио Sputnik</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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