Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2020 году
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия
12 октября в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина обстрелял остановку и автобус. Трое мужчин погибли, три пострадавшие женщины были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Нападавший скрылся в близлежащем лесу. По информации СМИ, ему 18 лет, при себе у него два охотничьих ружья и рюкзак с патронами.
21 августа в Москве на улице Большая Грузинская мужчина устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта между водителем и пешеходом. Пешеход из травматического пистолета выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия. В результате пострадал водитель автомобиля. Через несколько дней мужчина, открывший стрельбу, был задержан полицией.
Ночью 16 августа мужчина выстрелил не менее пяти раз в рабочих, укладывавших асфальт вблизи жилого дома на юго-западе Москвы, после чего скрылся. Один рабочий от полученных ранений скончался на месте, а другого доставили в медучреждение.
25 июня вечером неизвестные обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Позже злоумышленник был установлен и задержан.
21 июля в деревне Мякинино в Подмосковье водитель автомобиля в результате дорожного конфликта произвел несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия, причинив ранения двум мужчинам. Пострадавшие были госпитализированы.
Вечером 20 июня в поселке Студеное Приозерского района Ленинградской области мужчина из своего охотничьего карабина выстрелил с берега по лодке с людьми. В результате была ранена женщина.
15 июня в Москве на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют" в результате перестрелки были ранены двое полицейских и один гражданский. По информации МВД, сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение правил дорожного движения и находились в машине, когда по ним начал стрелять прохожий. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия. Мужчину ранили и задержали. Позже он скончался в больнице.
13 июня на рынке в Екатеринбурге конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку. В результате инцидента пострадал один человек.
8 июня житель Волгоградской области в состоянии алкогольного опьянения катался на машине вдоль реки Дон и поругался с тремя рыбаками, двое из которых приезжие из Москвы. После этого съездил за охотничьим ружьем, из которого произвел несколько прицельных выстрелов в компанию мужчин. В результате один из рыбаков – житель Волгоградской области – от ран скончался на месте, остальные были госпитализированы.
7 июня на юго-западе Москвы мужчина по неизвестным причинам стал стрелять из окна квартиры сначала по машинам, а затем по прохожим. Ранения получили два человека, находившиеся у подъезда дома злоумышленника. Во время штурма пострадали сотрудник Росгвардии и сам стрелок, который позже от ранений скончался.
24 мая на парковке жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе в Москве две группы мужчин устроили стрельбу из пистолетов и автоматов (или карабинов). В итоге как минимум один человек получил ранение. Трое подозреваемых были задержаны полицейскими на месте событий, а остальные – сотрудниками Госавтоинспекции в ходе отработки ориентировки.
17 мая в Москве находившийся у входа в здание магазина охранник без очевидных причин открыл огонь из травматического пистолета по людям. В результате два человека получили ранения. Все участники конфликта были в состоянии опьянения.
10 мая мужчина выстрелил в знакомого и его мать в подъезде на северо-западе Москвы, в результате потерпевший скончался. Стрелявший был отправлен в больницу в тяжелом состоянии после выстрела в шею.
4 апреля вечером мужчина, находясь на балконе своей квартиры в поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и девушку. От полученных ранений все они скончались на месте.
15 марта в Москве злоумышленник из окна дома обстрелял из пневматического оружия двух девушек-промоутеров, когда они работали на улице. Одной из девушек стрелок попал в ногу, второй – в капюшон. Госпитализация им не понадобилась.
12 марта в городе Свободный Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе. В результате происшествия двое учащихся шестого и восьмого классов получили телесные повреждения.
28 февраля ночью четыре человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в кафе в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). В кафе произошел конфликт между двумя компаниями, после чего один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в сторону граждан.
15 февраля в центре Калининграда мужчина застрелил из охотничьего карабина семейную пару и ранил их ребенка. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, подросток с огнестрельным ранением был госпитализирован в лечебное учреждение. Стрелок попытался покончить с собой, его доставили в больницу. Позже он скончался в реанимации.
7 февраля в Томске в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о конфликте на улице Гагарина. Пожилой мужчина стрелял из пистолета в сторону рабочего, скидывающего снег с крыши двухэтажного деревянного дома. Он требовал прекратить работы по уборке снега с кровли дома. Полицейские в Томске возбудили уголовное дело об угрозе убийством.
В ночь на 25 января житель Кургана в ходе конфликта стрелял в посетителей сауны из травматического пистолета, ранив четырех человек. В результате стрельбы один человек госпитализирован с ранением в голову, троим другим пострадавшим причинены менее тяжкие повреждения. Нападавший скрылся, но был задержан.
22 января неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека были ранены и доставлены в больницу.
16 января мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке. В результате стрельбы от полученного ранения в живот скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и Радио Sputnik