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В центре Москвы пешеход ранил из пистолета водителя авто
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в центре Москвы, в ходе которой пострадал водитель автомобиля, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:34
2020-08-21T19:34
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, в ходе которой пострадал водитель автомобиля, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД."Около 18.35 на улице Большая Грузинская произошёл конфликт между водителем и пешеходом", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пешеход, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, второго участника конфликта ищут.
https://ria.ru/20200808/1575515829.html
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РИА Новости
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москва, происшествия

В центре Москвы пешеход ранил из пистолета водителя авто

19:34 21.08.2020
2935
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в центре Москвы, в ходе которой пострадал водитель автомобиля, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
"Около 18.35 на улице Большая Грузинская произошёл конфликт между водителем и пешеходом", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пешеход, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, второго участника конфликта ищут.
Полиция
8 августа, 01:49
Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
15231332
Обсудить 2
МоскваПроисшествия
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