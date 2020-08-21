https://ria.ru/20200821/strelba-1576111649.html
В центре Москвы пешеход ранил из пистолета водителя авто
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в центре Москвы, в ходе которой пострадал водитель автомобиля, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:34
2020-08-21T19:34
2020-08-21T19:34
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, в ходе которой пострадал водитель автомобиля, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД."Около 18.35 на улице Большая Грузинская произошёл конфликт между водителем и пешеходом", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пешеход, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, второго участника конфликта ищут.
https://ria.ru/20200808/1575515829.html
2
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия