В квартире стрелявшего по людям в Москве нашли пустые бутылки и ноотроп

"У него в квартире был обнаружен ноотропный препарат "Фенибут" и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя", - сказала Иванова.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, "дела возбуждены в отношении Павлова Дмитрия Алексеевича, 1969 года рождения". Со слов соседей, он недавно развелся с женой.