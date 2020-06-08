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2020-06-08T12:28
https://ria.ru/20200608/1572611045.html
В квартире стрелявшего по людям в Москве нашли пустые бутылки и ноотроп
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РИА Новости

В квартире стрелявшего по людям в Москве нашли пустые бутылки и ноотроп

10:03 08.06.2020 (обновлено: 12:28 08.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНеизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. При осмотре квартиры мужчины, стрелявшего по людям на юго-западе Москвы, найдены пустые бутылки крепкого алкоголя и ноотропный препарат, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей, пострадали двое прохожих. В ходе задержания были ранены сотрудник Росгвардии и сам злоумышленник. Возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.
"У него в квартире был обнаружен ноотропный препарат "Фенибут" и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя", - сказала Иванова.
Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, "дела возбуждены в отношении Павлова Дмитрия Алексеевича, 1969 года рождения". Со слов соседей, он недавно развелся с женой.
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Стрельба на юго-западе МосквыФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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