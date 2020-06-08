В квартире стрелявшего по людям в Москве нашли пустые бутылки и ноотроп

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. При осмотре квартиры мужчины, стрелявшего по людям на юго-западе Москвы, найдены пустые бутылки крепкого алкоголя и ноотропный препарат, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей, пострадали двое прохожих. В ходе задержания были ранены сотрудник Росгвардии и сам злоумышленник. Возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.
"У него в квартире был обнаружен ноотропный препарат "Фенибут" и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя", - сказала Иванова.
Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, "дела возбуждены в отношении Павлова Дмитрия Алексеевича, 1969 года рождения". Со слов соседей, он недавно развелся с женой.