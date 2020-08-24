https://ria.ru/20200824/strelba-1576228902.html
В Москве задержан мужчина, расстрелявший водителя из травмата
Московские полицейские задержали мужчину, который в минувшую пятницу устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на Большой Грузинской, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:42
2020-08-24T11:42
2020-08-24T11:42
москва
стрельба
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Московские</a> полицейские задержали мужчину, который в минувшую пятницу <a href="https://ria.ru/20200821/strelba-1576111649.html" target="_blank">устроил стрельбу</a> в ходе дорожного конфликта на Большой Грузинской, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.В пятницу вечером на улице Большая Грузинская произошёл конфликт между водителем и пешеходом. Полицейские установили, что травмы получил 29-летний москвич. Скорая помощь его госпитализировала. В соответствии с медсправкой, у него "огнестрельное ранение грудной клетки и плеча".Уточняется, что у задержанного изъят травматический пистолет. На оружие имеется разрешение.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20200817/1575878074.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, стрельба, происшествия