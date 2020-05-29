Полицейских, задержавших участников стрельбы на юге Москвы, наградили

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Полицейские, 24 мая задерживавшие подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе, награждены министром внутренних дел Полицейские, 24 мая задерживавшие подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе, награждены министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым , сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк , также раскрывшая детали операции.

Перестрелка случилась в минувшее воскресенье на парковке ЖК "Ясный" на Каширском шоссе: две группы мужчин устроили стрельбу из пистолетов и автоматов (или карабинов), в итог как минимум один человек получил ранение. Официально о мотивах перестрелки ничего не сообщалось. Следственный комитет сообщал, что об обстоятельствах ЧП удалось допросить более 15 участников перестрелки и очевидцев. Суть их показаний не разглашается. В ходе обысков у подозреваемых нашли огнестрельное оружие, но детали опять же неизвестны.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников ППС по району Орехово-Борисово… За отвагу и самоотверженность старший сержант полиции Михаил Калашников и сержант полиции Роман Гагин награждены медалями МВД России "За доблесть в службе". Старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин – почётными грамотами МВД РФ", – сказала Волк.

По ее словам, "прибыв в течение нескольких минут к жилому комплексу", Калашников и Гагин вместе с Сычевским и Чечёткиным "выяснили, что стрелявшие находятся в паркинге внутри здания", полицейские "рассредоточились на местности и приняли меры к задержанию правонарушителей.

Осматривая территорию парковки, Калашников заметил неизвестного, который вбежал в лифтовой холл и закрыл за собой дверь. Полицейский бросился за ним и увидел, что в лифте находятся пятеро человек. Сотрудник ППС принял решение не применять табельное оружие, так как в замкнутом пространстве могли пострадать посторонние граждане. Один из мужчин оттолкнул его и попытался скрыться. Калашников с подоспевшим Гагиным догнали и обезвредили убегавшего.