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2020-05-29T14:07
https://ria.ru/20200529/1572163186.html
Полицейских, задержавших участников стрельбы на юге Москвы, наградили
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РИА Новости

Полицейских, задержавших участников стрельбы на юге Москвы, наградили

11:11 29.05.2020 (обновлено: 14:07 29.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Полицейские, 24 мая задерживавшие подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе, награждены министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, также раскрывшая детали операции.
Перестрелка случилась в минувшее воскресенье на парковке ЖК "Ясный" на Каширском шоссе: две группы мужчин устроили стрельбу из пистолетов и автоматов (или карабинов), в итог как минимум один человек получил ранение. Официально о мотивах перестрелки ничего не сообщалось. Следственный комитет сообщал, что об обстоятельствах ЧП удалось допросить более 15 участников перестрелки и очевидцев. Суть их показаний не разглашается. В ходе обысков у подозреваемых нашли огнестрельное оружие, но детали опять же неизвестны.
"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников ППС по району Орехово-Борисово… За отвагу и самоотверженность старший сержант полиции Михаил Калашников и сержант полиции Роман Гагин награждены медалями МВД России "За доблесть в службе". Старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин – почётными грамотами МВД РФ", – сказала Волк.
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По ее словам, "прибыв в течение нескольких минут к жилому комплексу", Калашников и Гагин вместе с Сычевским и Чечёткиным "выяснили, что стрелявшие находятся в паркинге внутри здания", полицейские "рассредоточились на местности и приняли меры к задержанию правонарушителей.
Осматривая территорию парковки, Калашников заметил неизвестного, который вбежал в лифтовой холл и закрыл за собой дверь. Полицейский бросился за ним и увидел, что в лифте находятся пятеро человек. Сотрудник ППС принял решение не применять табельное оружие, так как в замкнутом пространстве могли пострадать посторонние граждане. Один из мужчин оттолкнул его и попытался скрыться. Калашников с подоспевшим Гагиным догнали и обезвредили убегавшего.
В дальнейшем ещё двое подозреваемых были задержаны полицейскими на месте событий, а остальные – сотрудниками Госавтоинспекции на Большой Сухаревской площади в ходе отработки ориентировки.
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