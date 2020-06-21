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Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве
Мужчина, стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте, скончался. Об этом РИА Новости сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:20
стрельба на ленинском проспекте
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стрельба на ленинском проспекте, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве

16:49 21.06.2020 (обновлено: 18:20 21.06.2020)
83030
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мужчина, стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте, скончался. Об этом РИА Новости сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова.
Очевидцы о стрельбе на севере Москвы
18 июня, 18:03
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Перестрелка на Ленинском проспекте произошла 15 июня. По информации МВД, сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение ПДД и находились в машине, когда по ним начал стрелять прохожий. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия.
Злоумышленника, 25-летнего уроженца Назрани Ратмира Галаева, ранили и задержали. Один из источников РИА Новости сообщил, что мужчина скончался, однако позже СК опроверг эту информацию. Кроме того, тяжелые ранения получили полицейские.
Возбуждено уголовное дело. Ситуацию под особый контроль взял московский прокурор.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев внесет президенту представления о награждении инспекторов ДПС капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта Алексея Пояркова медалями "За отличие в охране общественного порядка".
Найдена тетрадь стрелка в Москве
16 июня, 02:32
СМИ узнало, как стрелок готовился к нападению на полицейских в Москве
68817301952692
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Стрельба на Ленинском проспектеСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Судя по статистике статьи, почти 150 представителям диаспоры это не понравилось.
21 июня, 17:13
Алексей Шипарёв
113280237
Молодцы
21 июня, 17:00
НТНенавал Трамп
14240015
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