https://ria.ru/20200621/1573264591.html
Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве
Мужчина, стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте, скончался. Об этом РИА Новости сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:49
2020-06-21T18:20
стрельба на ленинском проспекте
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573145218.html
https://ria.ru/20200616/1572975237.html
Алексей Шипарёв
Судя по статистике статьи, почти 150 представителям диаспоры это не понравилось.
154
19
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572983102_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_1bbf14cdd45d00e0dd20cdb6d7dd98bf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на ленинском проспекте, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия