Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572973155.html
Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве
2020-06-15T23:22
стрельба на ленинском проспекте
следственный комитет россии (ск рф)
москва
назрань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572961490_94:209:1157:807_1400x0_80_0_0_1c9bd0aed94b5aa492888d85bbe38e9e.jpg
https://ria.ru/20200615/1572961617.html
https://ria.ru/20200615/1572966354.html
Ага. И повышение пенсионного возраста.И нищета населения.И имбирь по 1800 рэ) во время(так называемой пандемии)...Да!! Ещё масочная и перчаточная по спекулятивным ценам...Ну кто же ещё в этом виноват,как ни запад,украина и евреи...))
92
Не с Америки ли вирус надуло?
47
12
москва
назрань
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572973155.html?chat_room_id=1572973155
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572961490_94:209:1157:807_1400x0_80_0_0_1c9bd0aed94b5aa492888d85bbe38e9e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572961490_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_c78859f9adb15297e58dee14e937a660.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572961490_128:0:1088:960_1400x0_80_0_0_332b4fc39833e0168f9801845dfd7206.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба на ленинском проспекте, следственный комитет россии (ск рф), москва, назрань, происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве

23:22 15.06.2020
77493
© РИА НовостиМесто вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
© РИА Новости
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Открывшим огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил источник РИА Новости.
"Это уроженец Назрани Ратмир Галаев, 1995 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Перестрелка с полицейскими

Перестрелка с участием полицейских произошла сегодня на Ленинском проспекте. Сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение правил дорожного движения. В это время по ним начал стрелять прохожий. Правоохранители были вынуждены открыть ответный огонь из табельного оружия.
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Вчера, 17:31
Полиция раскрыла детали инцидента со стрельбой на западе Москвы
Мучжина получил ранения и был задержан. Сперва источник РИА Новости сообщил, что он скончался, однако в последующем Следственный комитет опроверг эту информацию.
Также тяжелые ранения получил один из полицейских. Его срочно госпитализировали в больницу.
Возбуждено уголовное дело. Столичный прокурор взял ситуацию на особый контроль.

"Стрельба велась почти в упор"

Как рассказал РИА Новости один из очевидцев происшествия, во время перестрелки были слышны пять-шесть выстрелов.
"Стрельба велась напрямую почти в упор", - рассказал он.
По его словам, сперва увезли полицейских, а потом забрали стрелка.
Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Вчера, 19:06
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2020 году
194639031
Обсудить 12
Стрельба на Ленинском проспектеСледственный комитет России (СК РФ)МоскваНазраньПроисшествия
Популярные комментарии
Ага. И повышение пенсионного возраста.И нищета населения.И имбирь по 1800 рэ) во время(так называемой пандемии)...Да!! Ещё масочная и перчаточная по спекулятивным ценам...Ну кто же ещё в этом виноват,как ни запад,украина и евреи...))
16 июня, 00:16
АНАнатолий Недопустимое имя
26310260
Не с Америки ли вирус надуло?
15 июня, 23:42
santalainen.s
15511223
Рекомендуем
Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко раскритиковал "Современник" за заявление в защиту Ефремова
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
В 13 российских городах отменили парады Победы
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Полиция раскрыла детали инцидента со стрельбой на западе Москвы
Полицейский
В Югре вынесли приговор экс-полицейскому, обвиненному в мошенничестве
Видео обысков у Ратмира Галаева
Появилось видео обыска квартиры стрелка, ранившего полицейских в Москве
Актриса Мария Шукшина
"Продают страдания": Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Алексей Навальный
Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость
Полиция Франции
Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте
08:30Роскачество проверило бензин Аи-92 на московских заправках
08:29В Японии произошел пожар на круизном судне
08:28В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска
08:27В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19
08:25В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне
08:21Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
08:19В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
Лента новостейМолния