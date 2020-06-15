Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве

Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Открывшим огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил источник РИА Новости.

"Это уроженец Назрани Ратмир Галаев, 1995 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Перестрелка с полицейскими

Перестрелка с участием полицейских произошла сегодня на Ленинском проспекте. Сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение правил дорожного движения. В это время по ним начал стрелять прохожий. Правоохранители были вынуждены открыть ответный огонь из табельного оружия.

Мучжина получил ранения и был задержан. Сперва источник РИА Новости сообщил, что он скончался, однако в последующем Следственный комитет опроверг эту информацию.

Также тяжелые ранения получил один из полицейских. Его срочно госпитализировали в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Столичный прокурор взял ситуацию на особый контроль.

"Стрельба велась почти в упор"

Как рассказал РИА Новости один из очевидцев происшествия, во время перестрелки были слышны пять-шесть выстрелов.

"Стрельба велась напрямую почти в упор", - рассказал он.