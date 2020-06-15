https://ria.ru/20200615/1572973155.html
Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве
2020-06-15T23:22
2020-06-15T23:22
стрельба на ленинском проспекте
следственный комитет россии (ск рф)
москва
назрань
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572961617.html
https://ria.ru/20200615/1572966354.html
Анатолий Недопустимое имя
Ага. И повышение пенсионного возраста.И нищета населения.И имбирь по 1800 рэ) во время(так называемой пандемии)...Да!! Ещё масочная и перчаточная по спекулятивным ценам...Ну кто же ещё в этом виноват,как ни запад,украина и евреи...))
92
santalainen.s
Не с Америки ли вирус надуло?
47
12
москва
назрань
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стрельба на ленинском проспекте, следственный комитет россии (ск рф), москва, назрань, происшествия
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Открывшим огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил источник РИА Новости.
"Это уроженец Назрани
Ратмир Галаев, 1995 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Перестрелка с полицейскими
Перестрелка
с участием полицейских произошла сегодня на Ленинском проспекте. Сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение правил дорожного движения. В это время по ним начал стрелять прохожий. Правоохранители были вынуждены открыть ответный огонь из табельного оружия.
Мучжина получил ранения и был задержан. Сперва источник РИА Новости сообщил, что он скончался, однако в последующем Следственный комитет
опроверг эту информацию.
Также тяжелые ранения получил один из полицейских. Его срочно госпитализировали в больницу.
Возбуждено уголовное дело. Столичный прокурор взял ситуацию на особый контроль.
"Стрельба велась почти в упор"
Как рассказал РИА Новости один из очевидцев происшествия, во время перестрелки были слышны пять-шесть выстрелов.
"Стрельба велась напрямую почти в упор", - рассказал он.
По его словам, сперва увезли полицейских, а потом забрали стрелка.