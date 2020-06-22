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В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T21:00
единая россия
всеволожский район
ленинградская область
приозерский район
происшествия
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https://ria.ru/20200622/1573282718.html
https://ria.ru/20200621/1573264591.html
Уважаемые оппозиционеры. Учтите, что как только вы попадёте во власть, вам навешают тех же ярлыков, что и каждому чиновнику в России. Таки оно вам надо?
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всеволожский район
ленинградская область
приозерский район
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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единая россия, всеволожский район, ленинградская область, приозерский район, происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

10:30 22.06.2020 (обновлено: 21:00 22.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в поселке Студеное, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В Приозерском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство", — сказано в сообщении.

Сотрудник полиции
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По данным пресс-службы, полицейские задержали 35-летнего исполнительного директора коммерческой организации, который вечером 20 июня в поселке Студеное из своего охотничьего карабина выстрелил с берега по лодке с людьми.
После стрельбы с огнестрельным ранением была госпитализирована жительница Всеволожского района 1988 года рождения. Ее состояние тяжелое.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК России "Покушение на убийство".
По данным местных СМИ, подозреваемый в стрельбе является членом партии "Единая Россия", экс-муниципальным депутатом от округа "Измайловское" пятого созыва, сдавшим мандат в 2019 году.
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Единая РоссияВсеволожский районЛенинградская областьПриозерский районПроисшествия
Популярные комментарии
Уважаемые оппозиционеры. Учтите, что как только вы попадёте во власть, вам навешают тех же ярлыков, что и каждому чиновнику в России. Таки оно вам надо?
22 июня, 16:26
Олег Иволгин
1270017
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