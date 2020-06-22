В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

"В Приозерском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство", — сказано в сообщении.

В Воркуте арестовали полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег

В Воркуте арестовали полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег

По данным пресс-службы, полицейские задержали 35-летнего исполнительного директора коммерческой организации, который вечером 20 июня в поселке Студеное из своего охотничьего карабина выстрелил с берега по лодке с людьми.