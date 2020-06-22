В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в поселке Студеное, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Приозерском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, полицейские задержали 35-летнего исполнительного директора коммерческой организации, который вечером 20 июня в поселке Студеное из своего охотничьего карабина выстрелил с берега по лодке с людьми.
После стрельбы с огнестрельным ранением была госпитализирована жительница Всеволожского района 1988 года рождения. Ее состояние тяжелое.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК России "Покушение на убийство".
По данным местных СМИ, подозреваемый в стрельбе является членом партии "Единая Россия", экс-муниципальным депутатом от округа "Измайловское" пятого созыва, сдавшим мандат в 2019 году.