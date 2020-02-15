В Калининграде мужчина застрелил семейную пару

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В центре Калининграда мужчина застрелил из охотничьего карабина семейную пару и ранил их ребенка, сообщила РИА Новости представитель СК по региону Наталья Гацко.

"Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, 13-летний подросток с огнестрельным ранением госпитализирован в лечебное учреждение", — заявила она.

В СК также рассказали, что 63-летний стрелок попытался покончить с собой, его доставили в больницу. Позже он скончался в реанимации.

"Мотивом убийства <...> стала личная неприязнь", — сообщила Гацко..

Сейчас на месте преступления работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.