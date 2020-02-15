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В Калининграде мужчина застрелил семейную пару
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РИА Новости

В Калининграде мужчина застрелил семейную пару

21:45 15.02.2020 (обновлено: 22:50 15.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В центре Калининграда мужчина застрелил из охотничьего карабина семейную пару и ранил их ребенка, сообщила РИА Новости представитель СК по региону Наталья Гацко.

"Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, 13-летний подросток с огнестрельным ранением госпитализирован в лечебное учреждение", — заявила она.

В СК также рассказали, что 63-летний стрелок попытался покончить с собой, его доставили в больницу. Позже он скончался в реанимации.
"Мотивом убийства <...> стала личная неприязнь", — сообщила Гацко..
Сейчас на месте преступления работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.
По информации очевидцев, у убитой семейной пары был бизнес на рынке, женщина была беременна.
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РоссияКалининградПроисшествия
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