Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573546287.html
В Северной Осетии задержали участников конфликта со стрельбой
Участники конфликта со стрельбой в Северной Осетии, в результате которого один человек погиб и трое ранены, установлены и задержаны, сообщает республиканское... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T07:35
республика северная осетия - алания
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://ria.ru/20200627/1573544326.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_888:0:2935:2047_1400x0_80_0_0_ac952778b1e9ca65ed2c39a938dfcab1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика северная осетия - алания, происшествия

В Северной Осетии задержали участников конфликта со стрельбой

07:26 27.06.2020 (обновлено: 07:35 27.06.2020)
3642
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 27 июн - РИА Новости. Участники конфликта со стрельбой в Северной Осетии, в результате которого один человек погиб и трое ранены, установлены и задержаны, сообщает республиканское управление МВД.
Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.

"В селе Майское Пригородного района произошел конфликт между группой граждан на бытовой почве. В ходе конфликта произошла стрельба, в результате которой один человек скончался, трое были госпитализированы. Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Сотрудники правоохранительных органов
01:32
При обстреле на границе Ингушетии и Северной Осетии погиб один человек
2520255
Обсудить 1
Республика Северная Осетия - АланияПроисшествия
Рекомендуем
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Марки в три цента, найденные при раскопках самолета, который врезался в гору в 1952 году в штате Аляска
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
СМИ: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу
Здание посольства России в США
Посольство России заявило об угрозах после статьи NYT о талибах
Кадры перехвата самолетов-разведчиков ВВС США над Черным морем российскими истребителями
Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Рабочие на ферме в селе Калиновка Киевской области
Теперь и свиньи: реформы добрались до главного богатства Украины
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
На берегу Черного моря в Евпатории
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Reuters: число заражений коронавирусом в США побило суточный рекорд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
16:14Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
16:13В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
16:11В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок
Лента новостейМолния