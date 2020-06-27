В Северной Осетии задержали участников конфликта со стрельбой

ПЯТИГОРСК, 27 июн - РИА Новости. Участники конфликта со стрельбой в Северной Осетии, в результате которого один человек погиб и трое ранены, установлены и задержаны, сообщает республиканское управление МВД.
Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
"В селе Майское Пригородного района произошел конфликт между группой граждан на бытовой почве. В ходе конфликта произошла стрельба, в результате которой один человек скончался, трое были госпитализированы. Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.