В Северной Осетии задержали участников конфликта со стрельбой

"В селе Майское Пригородного района произошел конфликт между группой граждан на бытовой почве. В ходе конфликта произошла стрельба, в результате которой один человек скончался, трое были госпитализированы. Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.