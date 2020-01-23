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На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
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РИА Новости

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

08:44 23.01.2020 (обновлено: 11:15 23.01.2020)
42603
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в среду в 23:14 в службу "02" поступило сообщение об огнестрельном ранении в отеле на улице Керченская, 1а, строение 3. По этому адресу расположена гостиница "РАО Академическая".

"Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно, травматического оружия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента в больницу были доставлены двое мужчин. У одного из них диагностировано "огнестрельное ранение в области левого ребра и ушибленная рана скуловой кости", у второго — "огнестрельное ранение брюшной полости".
Полиция проводит проверку.
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147558310
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
полиция как всегда опоздала, чего торопиться, до 40 лет дурака проволять и на пенсию.
23 января, 10:31
aalex4410qwert
500008
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