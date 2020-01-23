На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

По информации ведомства, в среду в 23:14 в службу "02" поступило сообщение об огнестрельном ранении в отеле на улице Керченская, 1а, строение 3. По этому адресу расположена гостиница "РАО Академическая".

"Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно, травматического оружия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента в больницу были доставлены двое мужчин. У одного из них диагностировано "огнестрельное ранение в области левого ребра и ушибленная рана скуловой кости", у второго — "огнестрельное ранение брюшной полости".