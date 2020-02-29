На Ямале при стрельбе из "травмата" в кафе пострадали четыре человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в кафе в Ноябрьске Четыре человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в кафе в Ноябрьске (ЯНАО) , идет проверка, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Информация о том, что несколько граждан пострадали от травматического оружия, поступила в правоохранительные органы Ноябрьска ночью в пятницу из местной больницы.

"В медицинское учреждение были доставлены четыре человека. По предварительным данным, произошел конфликт между двумя компаниями в одном из кафе, после чего неизвестное лицо достало травматический пистолет и выстрелило в сторону граждан", - сказал представитель ведомства.

По словам собеседника агентства, выясняются причастные к конфликту. "Из тех, кто находился в кафе, никто в дежурную часть не обращался. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по данному факту", - добавили в УМВД.