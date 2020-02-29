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На Ямале при стрельбе из "травмата" в кафе пострадали четыре человека
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РИА Новости

На Ямале при стрельбе из "травмата" в кафе пострадали четыре человека

11:19 29.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в кафе в Ноябрьске (ЯНАО), идет проверка, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Информация о том, что несколько граждан пострадали от травматического оружия, поступила в правоохранительные органы Ноябрьска ночью в пятницу из местной больницы.
Сотрудник полиции
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"В медицинское учреждение были доставлены четыре человека. По предварительным данным, произошел конфликт между двумя компаниями в одном из кафе, после чего неизвестное лицо достало травматический пистолет и выстрелило в сторону граждан", - сказал представитель ведомства.
По словам собеседника агентства, выясняются причастные к конфликту. "Из тех, кто находился в кафе, никто в дежурную часть не обращался. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по данному факту", - добавили в УМВД.
Видеозапись с места инцидента появилась в группе "Происшествия Ноябрьск" в соцсети "ВКонтакте". Автор публикации уточнил, что стрельба началась неожиданно, играла громкая музыка, и посетители не сразу поняли, что произошло. Участники потасовки, по его словам, "разбежались кто куда".
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Происшествия
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