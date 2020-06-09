В Волгоградской области мужчина открыл огонь из ружья по трем рыбакам

"После словесной перепалки злоумышленник уехал, но вскоре вернулся с пятизарядным охотничьим ружьем, из которого произвел несколько прицельных выстрелов в компанию мужчин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из рыбаков - житель Волгоградской области - от ран скончался на месте, остальные были госпитализированы. По данным ведомства, полицейские нашли стрелка, который спал в машине одного из рыбаков, при нем было ружье. Подозреваемый задержан. Как сообщает СУСК, мужчина ранее был судим. Возбуждено уголовное дело.