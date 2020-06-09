В Волгоградской области мужчина открыл огонь из ружья по трем рыбакам

ВОЛГОГРАД, 9 июн - РИА Новости. Житель Волгоградской области в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из охотничьего ружья по трем рыбакам на реке Дон, один погиб, сообщает во вторник пресс-служба СУСК России по Волгоградской области.
По информации ведомства, в понедельник житель Калачевского района Волгоградской области в пьяном виде катался на машине вдоль реки Дон и поругался с тремя рыбаками, двое из которых приезжие из Москвы.
"После словесной перепалки злоумышленник уехал, но вскоре вернулся с пятизарядным охотничьим ружьем, из которого произвел несколько прицельных выстрелов в компанию мужчин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из рыбаков - житель Волгоградской области - от ран скончался на месте, остальные были госпитализированы. По данным ведомства, полицейские нашли стрелка, который спал в машине одного из рыбаков, при нем было ружье. Подозреваемый задержан. Как сообщает СУСК, мужчина ранее был судим. Возбуждено уголовное дело.