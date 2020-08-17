В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт

По данным следствия, ночью 16 августа вблизи жилого дома по улице Академика Анохина мужчина в ходе конфликта с укладывающими в придворовой территории асфальт рабочими выстрелил в них не менее пяти раз, после чего скрылся. Один рабочий от полученных ранений скончался на месте, а другого доставили в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.