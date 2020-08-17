https://ria.ru/20200817/1575878074.html
В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт
Мужчина выстрелил не менее пяти раз в рабочих, укладывавших асфальт вблизи жилого дома на юго-западе Москвы, один человек скончался, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:52
2020-08-17T12:07
следственный комитет россии (ск рф)
москва
убийство
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575873587.html
nop300
А какое КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО имеют "рабочие" НОЧЬЮ под окнами жилых домов "укладывать асфальт"..?
352
Руслан Фаткуллин
Интересно, а что хотели. Сколько можно издеваться над людьми. Ремонт дорог давно стал самым корумпированным видом городской деятельности. Одни и те же участки дорог из года в год ремонтируются, вполне нормальный асфальт снимают с одних проездов, кладут на другие.
277
92
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_f9c34ae1eb2809e88a25d4f3f1411eed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, убийство, происшествия