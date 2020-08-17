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В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт
Мужчина выстрелил не менее пяти раз в рабочих, укладывавших асфальт вблизи жилого дома на юго-западе Москвы, один человек скончался, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:07
следственный комитет россии (ск рф)
москва
убийство
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575873587.html
А какое КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО имеют "рабочие" НОЧЬЮ под окнами жилых домов "укладывать асфальт"..?
352
Интересно, а что хотели. Сколько можно издеваться над людьми. Ремонт дорог давно стал самым корумпированным видом городской деятельности. Одни и те же участки дорог из года в год ремонтируются, вполне нормальный асфальт снимают с одних проездов, кладут на другие.
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_f9c34ae1eb2809e88a25d4f3f1411eed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), москва, убийство, происшествия

В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт

10:52 17.08.2020 (обновлено: 12:07 17.08.2020)
93562
© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мужчина выстрелил не менее пяти раз в рабочих, укладывавших асфальт вблизи жилого дома на юго-западе Москвы, один человек скончался, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, ночью 16 августа вблизи жилого дома по улице Академика Анохина мужчина в ходе конфликта с укладывающими в придворовой территории асфальт рабочими выстрелил в них не менее пяти раз, после чего скрылся. Один рабочий от полученных ранений скончался на месте, а другого доставили в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.
Сотрудник полиции
Вчера, 09:37
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"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений <…> "Убийство", <…> "Покушение на убийство двух и более лиц", <…> "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия", — сообщила Иванова.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваУбийствоПроисшествия
Популярные комментарии
А какое КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО имеют "рабочие" НОЧЬЮ под окнами жилых домов "укладывать асфальт"..?
17 августа, 11:52
nnop300
1555042187
Интересно, а что хотели. Сколько можно издеваться над людьми. Ремонт дорог давно стал самым корумпированным видом городской деятельности. Одни и те же участки дорог из года в год ремонтируются, вполне нормальный асфальт снимают с одних проездов, кладут на другие.
17 августа, 11:46
РФРуслан Фаткуллин
1153130155
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