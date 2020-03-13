В Приамурье проводят проверку после стрельбы из пневматики в школе

© Фото : ГУ МВД России по г. Москве

© Фото : ГУ МВД России по г. Москве

© Фото : ГУ МВД России по г. Москве Пневматические пистолеты

ХАБАРОВСК, 13 мар – РИА Новости. Министерство образования Министерство образования Амурской области проводит служебную проверку после стрельбы из пневматического оружия в школе города Свободный, сообщает пресс-служба министерства в пятницу.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия двое учащихся 6 и 8 классов получили телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция полагает, что к происшествию может быть причастен 18-летний старшеклассник этой школы. В отношении него избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

"Министерство образования и науки Амурской области проводит служебную проверку по факту случившегося в школе города Свободный. В частности, выясняются обстоятельства, повлекшие за собой инцидент. Действия руководства школы, которое незамедлительно уведомило полицию о произошедшем событии, считаем правильными", - приводятся в сообщении слова министра образования региона Светланы Яковлевой.

Она отметила, что в настоящее время в школах всей области совместно с Росгвардией проводятся плановые проверки.