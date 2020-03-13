В Приамурье проводят проверку после стрельбы из пневматики в школе

ХАБАРОВСК, 13 мар – РИА Новости. Министерство образования Амурской области проводит служебную проверку после стрельбы из пневматического оружия в школе города Свободный, сообщает пресс-служба министерства в пятницу.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия двое учащихся 6 и 8 классов получили телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
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Полиция полагает, что к происшествию может быть причастен 18-летний старшеклассник этой школы. В отношении него избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.
"Министерство образования и науки Амурской области проводит служебную проверку по факту случившегося в школе города Свободный. В частности, выясняются обстоятельства, повлекшие за собой инцидент. Действия руководства школы, которое незамедлительно уведомило полицию о произошедшем событии, считаем правильными", - приводятся в сообщении слова министра образования региона Светланы Яковлевой.
Она отметила, что в настоящее время в школах всей области совместно с Росгвардией проводятся плановые проверки.
Как сообщили РИА Новости в администрации района, школа работает в обычном режиме.
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